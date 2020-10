Fox intimó a la AFA y a la Liga Profesional

Según informó el programa "La Oral Deportiva" en radio Rivadavia, Fox exige transmitir los seis partidos por fecha que le corresponden por el contrato del campeonato de Primera División, pese a que el pasado viernes trascendió la decisión de los organismos de rescindir de forma unilateral el vínculo.

Ahora, la AFA deberá aclarar si da marcha atrás con la determinación o si la hace efectiva oficialmente, lo que podría desencadenar un conflicto legal con la empresa.

El punto del desacuerdo entre las partes es la compra que Disney (controlante de ESPN) hizo de Fox, lo que inició una fusión en Argentina que todavía no fue aprobada por el Gobierno nacional.

En los hechos, Fox Sports pasó a fusionarse con ESPN, que absorbió gran parte de sus programas y encuentros de la Copa Libertadores de América.

Según trascendió, FSLA Holdings LLC (Fox Sports) no informó a la Liga Profesional y la AFA de su fusión con ESPN tras ser adquirida por el Grupo Disney, lo que conlleva a un "grave incumplimiento" del contrato audiovisual.

El texto de aquel vínculo de 2017 exige que cualquier cambio de control debe ser informado dentro de los 30 días, pero Disney ocultó esa modificación durante varios meses ya que esta fusión dio inicio a principios del año pasado.

Por su parte, River y Boca se despegaron de las entidades y se mostraron en contra de la decisión, al aclarar que no fueron "parte de la definición del nuevo escenario contractual".

"Tras los anuncios de la Asociación del Fútbol Argentino de modificaciones sobre el contrato de televisación del fútbol, Boca Juniors y River Plate comunican que no fueron parte de la definición del nuevo escenario contractual y a su vez manifiestan que no consideran justo no haber participado de una decisión tan importante para el futuro del fútbol y de los clubes", indicaron en un comunicado oficial conjunto.