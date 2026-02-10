La realidad del Super Bowl: un partido de la Premier League lo destrozó en audiencia global + Seguir en









Un partido de la fecha 25 del torneo inglés de fútbol registró cifras récord y dejó al evento de la NFL muy por detrás en visualizaciones a nivel mundial.

La realidad del Super Bowl: un partido de la Premier League lo destrozó en audiencia global

Pese al enorme despliegue que rodea siempre al Super Bowl, las métricas demostraron que un partido regular de la Premier League inglesa logró superar con creces al máximo show estadounidense en términos de audiencia global.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El enfrentamiento entre Liverpool y Manchester City, disputado en Anfield por la fecha 25 del torneo de fútbol de Inglaterra, fue el evento deportivo más visto del fin de semana en todo el planeta.

Según datos difundidos por USA Network y plataformas de medición internacional, el duelo de la Premier League alcanzó entre 700 y 750 millones de espectadores en todo el mundo. En contraste, el Super Bowl LX reunió cerca de 220 millones de televidentes globales, una cifra claramente inferior.

image Mientras el Super Bowl concentra su impacto principalmente en el mercado estadounidense, donde supera holgadamente los 100 millones de espectadores locales, el fútbol europeo alcanza una red de trasmisión mundial ya que es el deporte rey.