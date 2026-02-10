La durísima sanción que recibieron los hinchas de Huracán que agredieron a jugadores de San Lorenzo + Seguir en









Los plateistas del "Globo" que causaron indicentes fueron individualizados y recibieron la pena máxima por parte del Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo que respecta a derecho de admisión.

El Ministerio de Seguridad de la Ciudad identificó y puso a disposición de la Justicia a los tres simpatizantes de Huracán que en el partido del domingo intentaron agredir a los jugadores de San Lorenzo cuando terminaron de hacer la entrada en calor.

Fuentes oficiales informaron que uno de ellos fue identificado durante el clásico de barrio disputado en Parque Patricios y los otros dos en las últimas horas.

A los tres hinchas se les aplicará la máxima sanción de derecho de admisión que es de 4 años sin ingresar a los estadios.

image El trabajo de identificación fue realizado gracias a las imágenes de monitoreo por los oficiales del Departamento de Conductas Ilícitas en Eventos Masivos de la Policía de la Ciudad.

Por otra parte, desde el Ministerio de Seguridad porteño se procederá a la clausura de ese sector del estadio Tomás A Ducó hasta tanto las autoridades del club presenten un plan de seguridad.