¿Ahora sí? Es inminente el anuncia de la llegada de Mbappé al Real Madrid

Este sábado en Londres, el nombre de Mbappé se escuchaba en las conversaciones de hinchas madridistas por las calles de la ciudad.

Con su llegada se pondría fin a uno de los culebrones más largos de la historia del fútbol reciente, y que ha dado pie a más rumores, especulaciones y giros de guión.

Uno de los más importantes fue en 2022, cuando durante meses parecía que Mbappé iba a recalar en el Real Madrid, el club del que era hincha de niño y donde jugaba su ídolo Cristiano Ronaldo. Pero el presidente qatarí Nasser Al Khelaifi consiguió entonces retener al ídolo francés con un contrato muy suculento.

Pero dos años después, Mbappé parece preparado para cambiar de rumbo y la cuestión llega incluso a las esferas políticas.

La ministra francesa de Deportes, Amélie Oudea-Castera, confirmó la pasada semana que el presidente de la República francesa, Emmanuel Macron, tuvo una conversación "privada" con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, sobre una eventual participación de Mbappé con Francia en los Juegos Olímpicos.

Ese evento no es una 'fecha FIFA' y los clubes no están obligados a liberar a sus jugadores. El torneo olímpico de fútbol masculino se reserva a jugadores de categoría Sub 23, con la posibilidad de que cada equipo cuente con tres plazas para mayores de 23 años. Esa sería la vía por la que Mbappé (25 años) podría estar con su país en París 2024, como desea.

Sin embargo, el Real Madrid ya comunicó que no pondrá a disposición a sus jugadores para la cita olímpica ya que entra en conflicto con sus propios intereses. La Eurocopa termina el 14 de julio y los Juegos Olímpicos transcurren del 26 de julio al 11 de agosto, mientras que la Liga española tiene previsto arrancar el 16 de agosto.

Antes de esa fecha, el Real Madrid tiene su pretemporada, que incluye una gira norteamericana, y el 12 de agosto tiene su primer partido oficial del curso, contra el Atalanta italiano en Varsovia, en la Supercopa de Europa, que el equipo blanco disputará gracias al título conquistado este sábado.

Según la prensa española, Mbappé no sería presentado oficialmente hasta después de la Eurocopa, a mediados de julio.

Cobraría en el Real Madrid unos 35 millones de euros brutos, una cantidad sensiblemente inferior a la que percibía en el PSG. Y al llegar con la carta de libertad podría recibir una prima a la firma de 100 millones de euros, siempre según las estimaciones de los medios madrileños.

¿Cómo afectará esa llegada de Mbappé a las figuras actuales del equipo blanco? Carlo Ancelotti mandó el viernes, en la víspera de la final, un mensaje tranquilizador a uno de ellos, el brasileño Rodrygo, sobre el que vaticinó que "es una pieza importante" y "lo será también en el futuro".