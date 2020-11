Alario habló de la selección argentina en la televisión alemana

"Siempre voy a decir que sí, ya hemos jugado juntos un partido aquí en Alemania. El es un jugador de características diferentes, aunque tenemos similitudes. La vez que me tocó jugar junto a Lautaro me he sentido muy cómodo pero bueno, no pasa por la decisión de uno, hay un director técnico", opinó Alario en una charla organizada por la Bundesliga.

Sobre el entrenador Scaloni, señaló: "Lo de Lionel es un mérito muy grande, ha tomado un cargo muy complejo que es el de la Selección, con la responsabilidad que conlleva. Creo que lo ha hecho con autoridad y de la mejor manera".

En la misma línea, añadió: "Obviamente, con errores como todos, pero también con muchas virtudes. Ojalá que le siga yendo así, no sólo por él, sino por la selección argentina, que está en crecimiento".

En cuanto a su rendimiento en la liga alemana, el ex atacante de Colón de Santa Fe y River manifestó: "Siempre que empieza cada año, trato de ser un poco mejor que el anterior".

"Trato de seguir aportando lo mejor para mi equipo, ya sea con juego, goles, sacrificio o lo que sea. Después, a final de la temporada, se verá cuántos goles pude marcar. En lo personal siento que puedo hacer muchos más, pero para eso tengo que seguir trabajando en conjunto porque todos estos goles son gracias al equipo y a los compañeros que me ayudan", concluyó.