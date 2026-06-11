Con Shakira y una ceremonia colorida, México abrió la fiesta del Mundial 2026

En la previa del partido inaugural, los artistas se encargaron de encender la llama mundialista de todos los amantes del fútbol.

El Mundial 2026 arrancó este jueves y México hospedó, en el Estadio Azteca, la ceremonia de inauguración. La presentadora Lila Downs abrió el ritual entre instrumentos característicos mexicanos: “El fútbol lleva el mismo latido del corazón y une a varias generaciones. No es definido por jugadores o países, sino por todos nosotros. Bienvenidos a México. Bienvenidos al Mundial de Fútbol FIFA 2026 ”. Mientras que varios artistas latinoamericanos participaron, Shakira cerró el show con la canción oficial de la cita mundialista junto a Burna Boy.

Maná fue el primer artista en aparecer con su canción “Oye mi amor”, quién mostró en la previa que estaba tan nervioso que se puso a temblar, y fue reemplazado por el venezolano Danny Ocean, con “Partidazo”.

Luego, “Por ella” fue interpretada por Los Ángeles Azules y Belinda, hasta que apareció J Balvin manejando un auto ficticio bajo el ritmo de “Que calor”, y un minuto después se le apareció su compatriota Ryan Castro. Para cerrar la ceremonia, comandada por los colombianos, Shakira se lució y cantó el tema oficial del Mundial 2026: “Dai Dai” .

La colombiana, por su parte, terminó de afianzar su relación con la FIFA y sacó su tercera canción oficial para la Copa del Mundo . En Sudáfrica 2010 protagonizó “Waka Waka (This Time for Africa)” junto con Freshlyground, siendo una de las canciones más recordadas gracias a la participación de varios jugadores en el video oficial, incluyendo a Lionel Messi. Y en Brasil 2014 lanzó “La La La”, con la participación de Carlinhos Brown.

Junto con los cantantes estuvieron las decenas de bailarines, que en cada acto aparecían con un atuendo especial, haciendo referencia a cada uno de los países anfitriones y sobre todo a México, con varios de ellos vestidos de leones aztecas debido a que la inauguración se hizo en la capital del país.

Shak 2

La otra ceremonia de inauguración

Antes del partido entre México y Sudáfrica, se hizo otro acto de inauguración con Salma Hayek como presentadora, en la que se hizo un desfile con cada bandera de los 48 países que participarán en el certamen mundialista, y se cantó “DNA”, interpretada por Andrea Bocelli, el DJ David Guetta, y las cantantes Megan Thee Stallion y EJAE.

Además, ambos equipos se situaron en la mitad de la cancha, con la novedad de que lo hicieron los 26 de cada equipo, y un emblema de cada país cantó su himno: Tyla cantó el de Sudáfrica, mientras que Alejandro Fernández hizo lo propio para México.