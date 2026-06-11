Scaloni eligió al jugador 26: Marcos Senesi será el reemplazante de Balerdi en la lista de la Selección Argentina + Agregar ámbito en









El director técnico de la Selección Argentina finalmente eligió quien será el reemplazante del lesionado Leonardo Balerdi en el Mundial 2026. El convocado es el exdefensor de San Lorenzo.

Scaloni eligió al jugador 26: Marcos Senesi será el reemplazante de Balerdi en la lista de la Selección Argentina

Lionel Scaloni terminó con el misterio del jugador número 26 y finalmente decidió convocar a Marcos Senesi. El defensor surgido en San Lorenzo será el reemplazante del lesionado Leonardo Balerdi en la lista final de la Selección Argentina para el Mundial 2026.

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Recordemos que el ex Boca sufrió un desgarro el sabado 30 y desde entonces comenzaron a circular varios nombres de jugadores para reemplazarlo. El entrenador campeón del mundo no quiso apurarse en la decisión final y se tomó unos días de más.

Ahora, con las complicaciones físicas de Nicolás Tagliafico y Nicolás González, ambos elegibles para el lateral izquierdo, Scaloni se decidió por Senesi, que es un central zurdo que podría correrse a esa posición.

Cabe destacar que luego de una buena temporada en el Bournemouth inglés, Senesi fue comprado por el Tottenham Hotspurs de la Premier League para la próxima temporada.