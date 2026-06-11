México y Sudáfrica ya están listos para el inicio del Mundial 2026: las llegadas de los equipos al Estadio Azteca

Ambas selecciones ya llegaron a las instalaciones del Estadio Azteca y fueron recibidos por una marea de gente en la previa del certamen Mundial.

El Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá arranca este jueves a las 16 horas, entre la “Tri" y los sudafricanos, al igual que en la cita mundialista de 2010. Ambos equipos llegaron hace unos minutos al Estadio Azteca y fueron recibidos con alegría entre los hinchas locales y visitantes , sin importar el color de las banderas.

A las vísperas del pitido inicial, en los alrededores del estadio de la Ciudad de México se llenaron de los colores de ambas selecciones, por supuesto que una mayor masa de público mexicano, y todos festejaron entre todos el inicio de la Copa del Mundo, sin importar a qué equipo estaban defendiendo . Además, los jugadores de Sudáfrica llegaron con pura felicidad y se animaron a bailar cuando los enfocaron las cámaras

La última vez que se habían enfrentado estos dos países fue justamente en el partido inaugural de Sudáfrica 2010, en dónde el resultado final fue un empate, pero dejó el recuerdo del golazo de Siphiwe Tshabalala, quién abrió el marcador y pasó a la historia como uno de los mejores goles iniciales de un Mundial. Y para México, Rafa Márquez, hoy ayudante de campo de la selección, estableció la igualdad final en el estadio Soccer City, de Johannesburgo.

Cómo llegan México y Sudáfrica al debut Mundialista

En esta oportunidad, el técnico mexicano, Javier Aguirre, buscará hacer valer la localía. En la previa, se impuso en los tres amistosos que jugó: 1 a 0 ante Australia, 5 a 1 ante Serbia y 2 a 0 frente a Ghana. Con Raúl Jiménez como estandarte, los mexicanos aspiran a superar los cuartos de final, hecho que hasta ahora les fue esquivo. En 1970 y 1986, ambas como anfitrión, se quedó a las puertas de las semifinales: en la primera ocasión cayó 4-1 con Italia, mientras que en la segunda perdió por penales con Alemania.

Sudáfrica iniciará su cuarta participación en mundiales. En esta oportunidad, buscará acceder a octavos de final por primera vez en su historia. Hasta el momento, los dirigidos por el belga Hugo Broos intentarán sortear la fase de grupos. El técnico lleva a mayoría de jugadores de la Betway Premiership, liga local del país, en la que se destacan las convocatorias de dos equipos en particular: 8 jugadores del Mamelodi Sundowns y 8 del Orlando Pirates. Mientras que un jugador del Welele, uno del Polokwane City y otro del Kaiser Chiefs completan la lista definitiva.

Diseño sin título Gentileza: @nacho8gonz

Wilton Sampaio es el elegido por FIFA para arbitrar el partido. Desde su designación como árbitro de la FIFA ha dirigido en Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Eliminatorias sudamericanas y en el Mundial de Qatar 2022 fue uno de los jueces con mayor presencia en el torneo con cuatro partidos en total.

Quienes estuvieron en la ceremonia del Mundial 2026

En la previa, la ceremonia previa contó con la presencia de Shakira junto a otros artistas de talla mundial. Además se sumaron Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla. Todos ellos vida al álbum oficial del torneo, en un evento pensado para unir a fanáticos de distintas partes del mundo.

A horas del inicio, de acuerdo a la plataforma global de ventas de entradas Stubhub, aún había tickets disponibles. El precio de reventa de los boletos para el encuentro de este jueves arranca en los u$s2.400, en ubicaciones localizadas en el anillo superior, detrás de uno de los arcos. Para las plateas laterales ubicadas en el anillo medio del estadio, el precio oscila entre los u$s2.400 ($3.5 millones) y los u$s4.100 ($6 millones).