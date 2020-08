Newell's celebra el pedido de Alberto Fernández a Messi: "El Presidente quiere lo mismo que nosotros"

"Para Newell's es un orgullo que el Presidente quiera lo mismo que nosotros: que el mejor jugador del mundo, que es de Newell`s, pueda jugar en nuestro club", respondió Bermúdez, consultado sobre las declaraciones de anoche de Fernández en el programa Sobredosis de TV, en canal C5N.

"Lo escuché anoche al Presidente y le digo que compartimos el mismo sueño de que Messi pueda darse el gusto de jugar en la Argentina y en Newell's", abundó el titular del club "leproso".

Consultado sobre la noticia que conmocionó el fútbol mundial esta semana, el presidente Fernández afirmó que le diría a Messi: "Vos estás en el corazón de todos nosotros y nunca pudimos verte jugar en nuestra tierra, danos el gusto de terminar tu carrera en Newell's Old Boys", y agregó que "si Messi no termina en Barcelona, debe terminar en Newell's Old Boys" .

En el mismo sentido, el jefe de Estado advirtió: "Ahora espero que no se enojen los de (Rosario) Central, pero los hinchas de Argentinos Juniors tenemos un cariño especial por Newell's, que es una gran cantera de jugadores y Messi es uno de ellos. Hay hinchas que disfrutamos de ver jugar bien al fútbol, los de Argentinos y los de Newell's somos así".