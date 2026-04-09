El emotivo homenaje de Boca a Miguel Ángel Russo por su cumpleaños: "Te extrañamos todos los días" + Seguir en









En el día en que cumpliría 70 años, el club de la Ribera recordó a su ex entrenador en las redes sociales con un emotivo mensaje.

El emotivo saludo de Boca a Miguel Ángel Russo por su cumpleaños: "Te extrañamos todos los días"

Las cuentas oficiales de Boca realizaron un emotivo posteo en homenaje al ex director técnico Miguel Ángel Russo, quien murió en octubre del año pasado y que este jueves hubiese cumplido 70 años.

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“Creo en tu sonrisa, creo en mí si te veo hoy y me pedís que no me rinda: sigo por vos. Feliz cumpleaños, Miguel. Te extrañamos todos los días”, fue el mensaje que publicó Boca en sus plataformas digitales por el aniversario del nacimiento de uno de los directores técnicos más importantes de su historia.

Russo murió el pasado 8 de octubre cuando todavía era director técnico de Boca, después de una lucha contra una dura enfermedad, por lo que generó conmoción a nivel mundial.

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Feliz cumpleaños, Miguel. Te extrañamos todos los días pic.twitter.com/CDrV75r9t1 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) April 9, 2026 “Miguelo” tuvo tres periodos como director técnico de Boca. En el primero de ellos, que fue en el 2007, hizo historia al conseguir la Copa Libertadores, mientras que en su segunda etapa, que se dio entre 2020 y 2021, ganó la Superliga 2019/20 y la Copa de la Liga 2020.

Durante su último periodo en el cub, Russo dirigió al “Xeneize” en el Mundial de Clubes de la FIFA y se encontraba en plena disputa del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

Luego de su fallecimiento, el encargado de ocupar su lugar en el banco de suplentes de Boca fue Claudio Úbeda, quien era su asistente técnico. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/2042233592370106693&partner=&hide_thread=false A Boca nunca se le puede decir que no, gracias por hacernos tan felices pic.twitter.com/kGBUtNOISh — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) April 9, 2026 Otro de los clubes que saludó a Russo fue Rosario Central, donde protagonizó momentos más que importantes como el ascenso a la Primera División en 2013 y el título en la Copa de la Liga 2023. “Donde quiera que estés, feliz cumpleaños Miguel. Tu recuerdo será eterno en nuestros corazones”, fue el emotivo mensaje del “Canalla”.