Destrozos en Córdoba por una fuerte caída de granizo: rige una alerta meteorológica en otras 20 provincias

Córdoba sufrió una feroz tormenta con granizo enorme y el SMN emitió alertas naranja y amarilla para 20 provincias por tormentas fuertes y posible caída de piedras.

El SMN mantiene alertas naranja y amarilla por tormentas fuertes y posible caída de granizo en 20 provincias.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió nuevas alertas por tormentas luego de que una violenta granizada con piedras del tamaño de pelotas de tenis azotara varias localidades de Córdoba , dejando destrozos, calles anegadas y un panorama climático inestable que hoy afecta a 20 provincias.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron lo impactante que fue la caída de granizo en distintos puntos del interior cordobés durante el sábado. En Embalse, Santa Rosa, Potrero de Garay y Villa General Belgrano , entre otras localidades serranas, se registraron piedras de grandes dimensiones que sorprendieron a vecinos y turistas.

El valle de Calamuchita fue el sector más golpeado por el fenómeno, que ocurrió alrededor de las 18 , cuando habitantes de Santa Rosa, Potrero, Villa General Belgrano, Villa del Dique y Villas Ciudad de América comenzaron a compartir registros del inusual tamaño del granizo.

Además de la lluvia intensa y la tormenta eléctrica , varias zonas presentaron calles anegadas y daños materiales provocados por la fuerza del temporal.

El interior cordobés sufrió anegamientos y destrozos tras la feroz caída de piedras gigantes.

La Tordilla fue la localidad con mayor acumulación de agua en pocas horas: cayeron 127,8 milímetros.

El calor también complicó la jornada. El pico más extremo se registró en Serrezuela, donde el termómetro marcó 41,8 grados. En la capital provincial, las máximas alcanzaron los 38 grados en el Centro y en barrio Alberdi

cordoba granizo (1) Imágenes difundidas en redes sociales mostraron granizo del tamaño de pelotas de tenis en varias localidades serranas. X: @Hechosanderecho

Alertas del SMN para gran parte del país

Para este domingo, el SMN lanzó advertencias por tormentas fuertes en casi todo el territorio nacional. Cinco provincias (centro este de Río Negro, casi todo Santa Fe, noroeste de Entre Ríos, centro sur de Chaco y la mayor parte de Corrientes) están bajo alerta naranja por tormentas eléctricas, caída de granizo, lluvias intensas en cortos períodos y ráfagas superiores a 80 km/h.

mapa_alertas El SMN emitió alertas naranja y amarilla por tormentas severas y posible granizo en más de 20 provincias. SMN

Otras 15 provincias permanecen bajo alerta amarilla: Buenos Aires (centro oeste), Córdoba, San Luis, Mendoza (centro sur), La Pampa, La Rioja (este sur), Catamarca (sur), Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Formosa, Misiones, Neuquén (zona este), Río Negro y Chubut.

Un cierre de noviembre marcado por el agua, el calor extremo y un escenario climático que seguirá inestable en gran parte del país.