Lionel Messi y Maxi Moralez encendieron la final del Este con un duro intercambio









El partido se jugó con fricción desde el arranque y el clima caliente entre los protagonistas condicionó varios pasajes del encuentro.

El cruce entre Messi y Moralez

El Chase Stadium de Fort Lauderdale fue escenario de una final de la Conferencia Este de la MLS cargada de tensión entre Inter Miami y New York City FC. El partido se jugó con fricción desde el arranque y el clima caliente entre los protagonistas condicionó varios pasajes del encuentro. Apenas a los 20 minutos, Lionel Messi y Maximiliano Moralez quedaron en el centro de la escena tras un cruce verbal que fue subiendo de tono hasta derivar en insultos. En esa misma acción también intervinieron Rodrigo De Paul y Marcelo Weigandt.

El equipo dirigido por Javier Mascherano se había puesto en ventaja rápidamente gracias al gol de Tadeo Allende, y controlaba el desarrollo ante un New York City que no encontraba respuestas. La chispa se encendió a los 19 minutos, cuando Maxi Moralez chocó con Maximiliano Falcón y el chileno terminó recibiendo un golpe. La reacción inmediata de De Paul, que salió a increpar al ex Racing, desembocó en una discusión generalizada en la que se sumaron varios futbolistas, incluido Weigandt.

Messi y Moralez siguieron discutiendo En medio de esa escena, las cámaras captaron el momento en el que Messi y Moralez se dijeron de todo cara a cara durante varios segundos. Incluso cuando el árbitro había calmado la situación, ambos siguieron conversando en tono elevado. La jugada terminó con tarjetas amarillas para Weigandt y Moralez.

posteo-maxi Maxi Moralez olvidó lo vivido en el campo de juego y le dedicó unas emotivas palabras al astro argentino. Aunque la fricción sorprendió, no es la primera vez que ambos se cruzan en la MLS. Ya en noviembre de 2024 habían compartido una charla amistosa tras un 1-1, encuentro que Moralez recordó públicamente. Ese día, el mediocampista publicó un mensaje en redes agradeciendo la oportunidad de enfrentar a Messi y relató que había intercambiado camisetas con él. “Es un recuerdo único. Mi hijo la quería y ahora la tiene colgada”, contó luego en una entrevista con la MLS.

Cabe destacar que Moralez nunca compartió selección con Messi ni con los jugadores de Inter Miami. El ex Racing formó parte del Sub-20 campeón del mundo en 2007, mientras que Messi había levantado el título juvenil dos años antes en Países Bajos 2005, con un doblete en la final ante Nigeria. Su única aparición en la Selección Mayor fue en un amistoso de 2011 ante Venezuela, con triunfo 4-1 del equipo de Sergio Batista en San Juan.