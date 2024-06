Alejandro Garnacho es el segundo Sub 20 argentino más valioso de todos los tiempos

Con apenas 19 años, obtuvo una cotización de u$s 48,9 millones. Además, ya es el sexto argentino más valioso de la actualidad. Lautaro Martínez es el rey con una valoración de u$s 119,5 millones.

Con 19 años, Alejandro Garnacho obtuvo una cotización para el sitio especializado Transfermarkt de u$s 48,9 millones (€ 45 millones) y se posicionó como el segundo argentino Sub-20 más valioso de todos los tiempos.

El extremo persigue el récord de Lionel Messi, quien jugando para el Barcelona consiguió una cifra récord de u$s 65,2 millones (€ 60 millones) cuando apenas era un juvenil y que luego, ya como el mejor el mundo, escaló hasta los u$s 195,6 millones (€ 180 millones) en 2018.

Lo de Garnacho en el equipo de Erik ten Hag fue sobresaliente y aunque la campaña del club en Premier League fue irregular, el nivel del argentino estuvo entre los mejores. El atacante solo estuvo ausente en dos partidos y siete de sus goles fueron por el torneo local, sumándole uno en la Champions League y dos más en las copas locales.

Desde su debut profesional con el equipo más histórico de Manchester, Garnacho disputó 86 partidos y marcó 15 goles. En esta 23/24, el extremo argentino duplicó su marca goleadora de la temporada pasada y su salto de calidad fue notorio.

Garnacho tuvo un aumento de u$s 5,5 millones (€ 5 millones) en su valoración actual y mantuvo una racha positiva de tres revisiones en ascenso.

Durante esta temporada, el argentino tuvo un incremento general de u$s 21,7 millones (€ 20 millones), pues comenzó la temporada con apenas u$s 27,1 millones (€ 25 millones).

En el plantel inglés el Sub-20 ahora es el quinto más importante en valores de mercado, ranking que lidera el portugués Bruno Fernandes con u$s 76 millones (€ 70 millones) y donde aparecen nombres como el de Rasmus Højlund con u$s 70,6 millones (€ 65 millones), además de Marcus Rashford con otros u$s 65 millones (€ 60 millones). Garnacho está a solo u$s 16,3 millones (€ 15 millones) de alcanzar el top tres en el club.

Esos mismos u$s 16,3 millones (€ 15 millones) también lo separan de Lionel Messi, quien para Argentina ha sido el Sub-20 mejor valorado de todos los tiempos. El mejor de la historia llegó a esa cifra a finales de 2007 en apenas cinco temporadas desde su debut en España.

Posteriormente tuvo una pequeña devaluación hasta los u$s 59,7 millones (€ 55 millones), caída que no evitaría su salto como el mejor jugador del planeta y que en 2018 lo llevó a estar cotizado en u$s 195,6 millones (€ 180 millones), hoy como el segundo jugador más valioso de toda la historia. Sus números con el Barcelona fueron notables: 672 goles y 303 asistencias en 778 juegos.

Alejandro Garnacho tiene un margen interesante para seguir creciendo como jugador Sub-20, y más si mantiene su nivel en alza como jugador de la Premier League. Entre los juveniles del campeonato, Kobbie Mainoo es el líder con una cotización de u$s 54,3 millones (€ 50 millones), misma que comparte con el devaluado Evan Ferguson, quien a comienzos de la 23/24 alcanzó una cifra de u$s 70,6 millones (€ 65 millones) sin poderla mantener. Garnacho es tercero y su escolta más inmediato es Rico Lewis, quien ostenta una valoración de u$s 41,3 millones (€ 38 millones) para el Manchester City.

Además, el extremo ya es el sexto argentino más valioso de la actualidad y su ubicación podría mantenerse firme durante un buen tiempo, pues alcanzar el top parece tarea difícil. Lautaro Martínez es el rey con una valoración de u$s 119,5 millones (€ 110 millones) y Julián Álvarez es segundo con u$s 98,7 millones (€ 90 millones), además de Alexis Mac Allister en tercera posición con sus nuevos u$s 81,5 (€ 75 millones), récord individual que consiguió en su primera campaña con el Liverpool.

Lo interesante es que Garnacho es el único Sub-20 del ranking actual y su superioridad en la categoría es absoluta.

