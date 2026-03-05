Yamandú Orsi destacó el vínculo con la Argentina y dijo que en el Mercosur "jugamos de memoria" + Seguir en









El presidente de Uruguay afirmó que la relación con la Argentina atraviesa un buen momento pese a las diferencias ideológicas entre los gobiernos y destacó la coordinación dentro del Mercosur para buscar nuevos mercados.

El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, afirmó este jueves que su país mantiene “una buena relación institucional” con la Argentina pese a las diferencias ideológicas entre ambos gobiernos y aseguró que, en varios aspectos, la coordinación bilateral “parece que jugamos de memoria”.

"En el plano de la relación bilateral, la Argentina y el Uruguay venimos bien y tiene que ver con un montón de compromisos asumidos que se están cumpliendo”, explicó Orsi, quien llegó al Gobierno hace un año por el Frente Amplio, un espacio de centroizquierda.

El mandatario también se refirió al funcionamiento del Mercosur y planteó la necesidad de ampliar los acuerdos comerciales. “Aflojemos un poco las obligaciones o flexibilicemos un poco las condiciones y vayamos por la Unión Europea, por el EFTA, por países asiáticos. Hoy el Mercosur camina con piloto automático casi, sin mayores diferencias”, remarcó.

En ese sentido, sostuvo que el bloque regional atraviesa una etapa de mayor coordinación entre sus miembros. “A pesar de las diferencias entre los líderes de los países y los estilos de gobierno, es un momento en el que pusimos cuarta y arrancamos hacia lo que siempre nos habíamos propuesto”, destacó.

Orsi insistió además en que no recuerda un momento de tanta coincidencia dentro del bloque. “No recuerdo un Mercosur tan unánime en el camino de seguir buscando mercados y coordinando estrategias, vamos hacia la Unión Europea y los países asiáticos, y caminamos con piloto automático sin mayores diferencias”, afirmó.

El vínculo de Uruguay y la Argentina según Yamandú Orsi Sobre el vínculo con la diplomacia argentina, el presidente uruguayo señaló que la relación con la Cancillería se mantiene fluida. “Empezamos con Gerardo Werthein como canciller, que lo conocíamos acá porque viene muy seguido a Uruguay, pero después con (Pablo) Quirno la relación siguió tan fluida como antes. Es de verdad jugar de memoria”, aseveró. Durante la entrevista, el mandatario también se refirió a la situación económica de su país. Señaló que en Uruguay “los partidos gozan de bastante legitimidad comparado con otros lugares” y explicó que, pese a registrar una inflación del 3,1%, existe preocupación porque el descenso fue demasiado rápido. “Igual (la baja inflación) te abre una posibilidad importante de desindexar algunos costos”, subrayó. Y concluyó: “Es muy buen dato lo de la inflación”, al tiempo que atribuyó ese resultado a “un acuerdo tácito entre los partidos de que con el tema macroeconómico no se puede embromar”.