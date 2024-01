Alerta en River: a Borja lo pretenden desde EEUU

El Millonario ya perdió a Matías Suárez , quien no renovó su contrato, y a Salomón Rondón , que seguirá su carrera en el Pachuca de México , por lo que el plantel quedó diezmado y Demichelis pidió refuerzos en la parte ofensiva.

No obstante, los dos elegidos por el técnico no llegarán al elenco de Núñez: Rafael Santos Borré jugará en el Inter de Brasil y José Manuel López seguiría en Palmeiras .

"López está en un equipo que compite a la misma altura que nosotros, no sé si es más caro o más barato, pero es una negociación que, llegado el caso, llevará su tiempo porque no es fácil sacarle un jugador a un equipo brasilero", expresó Leonardo Ponzio, integrante de la Secretaría Técnica, sobre la negociación con el ex jugador de Lanús.