Alerta Scaloni: Martino explicó la salida de Messi ante Nashville

No obstante, su presencia en el campo fue efímera, ya que solo duró cuatro minutos antes de ser reemplazado por Robert Taylor .

"Tiene una sobrecarga en el posterior derecho. No había que correr ningún tipo de riesgo. Intentamos ver si podía aguantar un poco más, pero le estaba molestando. Por eso preferimos que salga del partido" , señaló Martino en conferencia de prensa.

Y añadió: "No me quiero arriesgar, pero imagino que para el partido del sábado no va a estar disponible. Es lo único que podría decir de cara a lo que viene. Después evaluaremos. Seguramente le harán alguna imagen y veremos cómo evoluciona".

De esta manera, habrá que esperar para confirmar la presencia del capitán, que ayer brindó una asistencia y convirtió un gol, en los amistosos del seleccionado nacional.

Argentina se enfrentará con El Salvador el viernes 22 de marzo en el Lincoln Financial Field de Filadelfia y el martes 26 del mismo mes jugará contra Costa Rica en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum de Los Angeles.

"Somos conscientes desde que empezó la temporada, por diferentes circunstancias, de que Leo por ahí no va a formar parte de todos los partidos. Pero lo que quiero marcar es que si fue determinante y de mucha incidencia en 15 años en Barcelona, en un par de años en el PSG y en todo su recorrido en la Selección argentina, por qué motivo no lo sería para nosotros", cerró Martino.