Fuerte repudio a Los Pumas por la ausencia de un homenaje a Diego Maradona

Diego Maradona siempre los iba a ver y así le pagan...

Es imperdonable lo que hicieron.

El capitán del equipo de rugby Pablo Matera dijo tras la presentación: "No sabía hasta que fui al sorteo y Sam Cane me contó. Estamos muy agradecidos por lo que hicieron. Diego Maradona fue, obviamente, muy grande para Argentina, por lo que estamos muy agradecidos por el gesto de los All Blacks. Obviamente lo teníamos en nuestros pensamientos y sólo queremos representar a nuestro país de la misma manera que él lo hizo". Pero sus palabras pasaron casi indiferentes para el público que se manifestó indignado en las redes sociales.