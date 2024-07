Amenazas a Ángel Di María en Rosario: detuvieron a dos barras de Newell's

Amenazas a Di María en Rosario: detuvieron a dos barras de Newell's

Estas acciones policiales se realizaron después de que se conociera que Di María había decidido no regresar a Rosario Central debido a las amenazas recibidas. Gonzalo Belloso, presidente de la entidad, confirmó que el jugador no se sentía seguro ni él ni su familia, y que después de evaluar la situación decidieron que no volvería al club.