Ander Herrea se lamentó por la realidad de los jugadores de las inferiores de Boca: "El 90% están en la pobreza"

Se trata de Ander Herrera, un experimentado volante de 36 años, quien dijo que "los chicos están pensando con 15 años en que tienen que sacar a la familia adelante".

El cruce entre fútbol y política siempre provoca repercusiones en la Argentina. Más aún cuando se trata de Boca Juniors . Es por eso que aún siguen resonando las últimas declaraciones de Ander Herrera , el mediocampista español que llegó a principios de año al club, sobre la situación de pobreza que atraviesan las inferiores del club.

El vasco de 36 años, que tiene contrato garantizado hasta el 2026, planteó que " el 90% o el 85% de los chicos de las inferiores de Boca están en índices de pobreza familiar ” . “Aquí los chicos están pensando con 15 años en que tienen que sacar a la familia adelante . Que tienen que salvar a la familia”, aseguró.

Además de señalar que la precaria situación de los jugadores más jóvenes es un tema de conversación recurrente con la psicóloga de la institución, Herrera relató una anécdota puntual en el podcast español "Tengo un Plan": “ Hay un chico de Boca que a veces no va a entrenar porque tiene que salir a recoger cartón con sus padres para ganarse la vida. Imaginate la presión que tienen esos chicos".

