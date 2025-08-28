Boca vendió a un jugador al fútbol europeo: ¿cuánto dinero recibirá?

El "Xeneize" logró cerrar una gran venta al exterior por un jugador que ni siquiera estaba en su plantel. Conocé los detalles.

Se confirmó la salida de Vicente Taborda al fútbol europeo . El volante de 24 años, que actualmente se encontraba en Platense a préstamo desde Boca, continuará su carrera en el Panathinaikos de Grecia, que desembolsará u$s5 millones por el 80% de su pase.

La negociación involucró a todas las partes con intereses en el pase del jugador, ya que Boca, dueño de la ficha, conservará el 20% de una futura venta, mientras que Platense, gracias a un acuerdo firmado en el préstamo hasta diciembre de 2025, se quedará con el 10% del monto de la transferencia actual por derechos de vidriera.

De esta manera, a Boca le ingresarán u$s4,5 millones , mientras que Platense embolsará u$s500.000.

Taborda ya había expresado su deseo de dar el salto a Europa y, tras un acuerdo entre los clubes, se resolvió anticipar la finalización del préstamo para que pueda emigrar en este mercado de pases .

El mediocampista llega al Panathinaikos en un gran momento de su carrera, luego de consolidarse como pieza clave en el equipo de Vicente López, con el que consiguió el Torneo Apertura 2025, el primer título de Primera División en la historia del club.

Entre sus dos ciclos en Platense, Taborda disputó 86 partidos, con 11 goles y 4 asistencias, siendo uno de los referentes del plantel. En Boca, en cambio, tuvo menos rodaje: apenas 17 encuentros oficiales, con 631 minutos en cancha y sin participaciones directas en goles.

Su última aparición con la camiseta "azul y oro" fue en la final de la Copa Libertadores 2023 ante Fluminense, antes de consolidarse en Platense y ahora cumplir su sueño europeo.