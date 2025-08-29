La revelación de Martín Palermo sobre los dos goles que le hizo al Real Madrid en la Intercontinental







El ídolo de Boca contó una divertida anécdota con Iker Casillas y bancó a Edinson Cavani, el actual 9 del xeneize que atraviesa una mala racha.

Martín Palermo sobre Iker Casillas: "me lo crucé en el Mundial de Clubes y me dice ‘¡cómo me rompen las bolas con los dos goles que me hiciste".

Si a un hincha de Boca se le pregunta por Martín Palermo, probablemente lo primero que se le venga a la cabeza serán los dos goles que le hizo al Real Madrid, aquella noche en Japón, en el año 2000. Martín Palermo, uno de los máximos ídolos de la historia del club de la ribera, recordó este viernes los cruces que tuvo con el histórico arquero español del Real Madrid, Iker Casillas.

Palermo habló sobre su relación con el arquero al que le hizo los dos goles. “Me lo crucé en el Mundial de Clubes, hacía mucho que no me lo cruzaba. En realidad me lo había cruzado en Villarreal jugando contra Real Madrid. Me dice ‘¡cómo me rompen las bolas con los dos goles que me hiciste! Cada vez que se cumple la fecha de los goles, me mandan mensajes’. Para colmo, nos sacamos una foto y él hizo el gesto del dos y la subió a las redes. Los mensajes que le mandaban…”, contó en una entrevista a ESPN.

Palermo y los mellizos Barros Schelotto, de campeones de todo en Boca, a ser DTs Guillermo Barros Schelotto se juega la clasificación en Colombia. Guillermo Barros Schelotto se juega la clasificación en Colombia.

Además de la confesión sobre Iker Casillas, Martín Palermo habló contó cómo fueron sus enfrentamientos como directores técnicos, con los mellizos Barros Schelotto, antes compañeros de vestuario en Boca: “Hubo problemas en Lanús cuando nos ganaron en el último minuto 3-2 que (Andrés) Merlos era el árbitro, primero lo echan al Pato (Abbondanzieri), después a mí y cuando volvemos escuchamos el 3-2 en la última jugada y el profe nuestro lo entró a correr a Merlos me acuerdo. Se armó lindo. Los Schelotto estaban allá a un costado, sabes cómo se reían. Después nos enfrentamos en Vélez-Olimpia y nos hicieron cuatro, nos mataron. Me echaron ahí“.

La banca de Martín Palermo a Edinson Cavani Por otra parte, el máximo goleador en la historia del fútbol argentino, habló sobre la sequía de goles que atravesó Edinson Cavani, y opinó: “El 9 tiene que tener respaldo. A mí me pasaba, hasta que lo hice (el gol), me acuerdo que cuando no la metía, Mouche me dio un pase atrás en cancha de Huracán, el arquero quedó lejos y tenía el arco vacío, y le pegué con un miedo, la pelota iba rodando hasta que entró suave”.