Andrea Bocelli y EJAE cantarán en la ceremonia inaugural el nuevo himno del Mundial 2026

La canción fue presentada este miércoles por la FIFA y cuenta con la participación de David Guetta. Mañana lo cantarán por primera vez en vivo en el Estadio Azteca previo al duelo entre México y Sudáfrica.

La FIFA unió las voces de la surcoreana AJAE con la del cantante de ópera Andrea Bocelli con la producción de David Guetta y Megan Thee Stallion.

La FIFA presentó este miércoles su nuevo himno para el Mundial 2026: DNA , interpretada por el cantante de ópera Andrea Bocelli y la cantante surcoreana EJAE con la producción de David Guetta y Megan Thee Stallion. Mañana será interpretada por primera vez en la inauguración en el Estadio Azteca.

“El título de la canción, ADN (en español), lo dice todo. El fútbol ha estado presente en mi vida desde que tengo memoria y siempre ocupará un lugar muy especial en mi corazón. Ser invitado a cantar el himno de la Copa Mundial de la FIFA y participar en la ceremonia de apertura es un honor que me emociona profundamente. Y cantar el Himno Oficial junto a EJAE y David Guetta es una colaboración que atesoraré de verdad”, declaró el músico italiano.

La idea de esta canción refleja, según la FIFA, la esencia del fútbol: resiliencia, unidad, ambición y sentido de pertenencia. “Es más que un juego, es nuestro ADN” , recita la letra representando el impacto emocional y cultural de este deporte.

"Formar parte del himno oficial de la Copa Mundial de la FIFA significa muchísimo para mí. Es especialmente significativo porque pude escribir la letra en coreano; representar a Corea del Sur en este escenario es un gran honor ”, afirmó la cantante y compositora surcoreana más conocida por ser la voz principal del grupo ficticio Huntr/x en la película de Netflix “Las guerreras KPOP”.

Además, EJAE recordó: “Uno de mis recuerdos favoritos de la infancia es estar en Seúl durante el Mundial de 2002 y ver a la ciudad unirse. Nunca olvidaré la sensación de ver a desconocidos abrazándose y celebrando en la calle. Para mí, ese sentimiento de unidad es lo que significa el Mundial y estoy agradecida de formar parte de ella este año".

Para la FIFA la unión de estos artistas fusiona grandeza y modernidad. Mezcla dos mundos completamente distintos: la elegancia, atemporalidad y potencia vocal de Bocelli y la frescura y energía de una nueva estrella de KPOP. “Juntos, han creado un himno que se siente a la vez reverente y actual: un puente entre la historia del fútbol y su futuro”, afirmó la organización en su página web.

Quiénes van a cantar en la inauguración de la Copa del Mundo

En el evento que se desarrollará en el Estadio Azteca, además de la presentación de DNA con Andrea Bocelli, EJAE y David Guetta, otros artistas animarán la tarde.

Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Los Ángeles Azules, J Balvin, Lila Downs, Danny Ocean y la sudafricana Tyla serán parte de la ceremonia inaugural, brindando así un espectáculo con gran diversidad, que será solo el principio de esta fase del certamen. Además de Shakira que cantará el otro himno mundialista, Dai Dai, junto al nigeriano Burna Boy.