Di María y Paredes serán convocados en Juventus para el regreso de la Serie A

Los campeones del Mundo volvieron a los entrenamientos este lunes y con apenas dos prácticas estarán a disposición del cuerpo técnico.

"Los dos argentinos están de vuelta y están bien", aseguró Allegri en conferencia de prensa.

El DT fue cuestionado por los días de licencia que recibieron los argentinos luego de la conquista de la Copa del Mundo en Qatar y defendió su decisión.

"Traer a Paredes y Di María antes no tenía sentido. No estamos en una emergencia y no hubiera cambiado nada. Era apropiado que disfruten del campeonato del Mundo", explicó Allegri.

Juventus cerró la primera parte de la Serie A con 31 puntos en 15 fechas y está tercero, a diez del líder Napoli.