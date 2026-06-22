Argentina vs Austria, en datos: del favoritismo de los campeones a la brecha socioeconómica que refleja dos mundos

En el plano deportivo, los campeones llegan al partido de este lunes como candidatos, pero fuera de la cancha la realidad es otra. Con un PBI similar y una población cinco veces menor, los europeos sacan ventaja en riqueza, inflación y calidad de vida. Los sudamericanos, mejor en igualdad de género.

Luego del triunfo ante Argelia, Argentina continuará este lunes su camino en la defensa del título cuando enfrente a Austria por la segunda fecha del Grupo J. En la previa, la comparación deportiva marca un favoritismo por los campeones del mundo, pero el partido es también una oportunidad para correrse del plano futbolístico y analizar las virtudes y debilidades de ambos países en el orden social y económico.

Los argentinos llegan con el envión de la victoria por 3 a 0 en el debut ante los africanos, con un Lionel Messi descomunal, autor de los tres goles que le permitieron alcanzar a Miroslav Klose en la cima de la tabla de máximos artilleros de la historia de la Copa del Mundo. Los europeos ganaron con contundencia ante Jordania por 3 a 1 y buscarán dar la sorpresa.

La selección de Lionel Scaloni saca una clara ventaja en el plano deportivo. Con tres Copas del Mundo -1978, 1986 y 2022- y 16 Copas Américas, es una de las máximas ganadoras a nivel internacional. El ciclo del entrenador registra un título mundial, dos trofeos de América y una Finalissima. Austria, en cambio, no conquistó aún ningún título oficial.

PBI e Inflación

Pero la comparación no se agota en el terreno futbolístico. A nivel político, Argentina transita la primera experiencia libertaria del planeta, con Javier Milei a la cabeza, cuyo plan económico está basado en el ajuste del gasto público y en la desregulación. Austria es gobernada por Christian Stocker del Partido Popular Austríaco, frente liberal-conservador que más veces estuvo en el poder desde 1945 y que mantiene puntos de contacto con la agenda mileísta.

En el plano económico y social, la cancha se inclina en favor del país de la Unión Europea. Con una población cinco veces menor -9,2 millones vs 46,8 millones-, registran un Producto Bruto Interno similar. La última estimación del FMI para 2026 ubica el PBI de Austria en u$s623.000 millones, mientras que el de Argentina ronda los u$s688.000 millones.

Dada la paridad en términos de PBI y la diferencia poblacional, el producto per cápita, que divide el producto por la cantidad de personas que habitan el país, muestra un nivel de riqueza superior en favor de los austriacos, un país con un alto grado de desarrollo industrial, con fuerte base en el sector alimenticio y de productos de lujo. El indicador arroja u$s67.000 para el lado de los europeos frente a u$s14.707 en el caso de los argentinos.

La riqueza austríaca es consecuencia de la capacidad interna y del intercambio comercial en un bloque en el que viven unas 450 millones de personas. Alemania, una de las potencias mundiales, es el principal socio de Austria: hacia allí viajan un tercio de sus exportaciones, principal flujo y fuente de sostenimiento de su estabilidad económica.

En 2025, su PBI creció 0,8%, por debajo del crecimiento de 4,4% que registró el producto argentino, pero con antecedentes mucho más sólidos que los de la economía local, que arrastra las caídas de 1,7% en 2024 y de 1,6% en 2023.

En términos de inflación, la Oficina de Estadísticas de Austria (Statistik Austria) refleja una evolución interanual del 3,7% en mayo, por encima del promedio de la zona euro (3,2%) y de países como Reino Unido (2,8%), Alemania (2,6%), Francia (2,4%) o Suiza (0,6%). Argentina juega en otra liga, la de las grandes cifras: registró 33,2% interanual en mayo, un piso que no logra romper luego de caer desde el 211,4% en 2023.

Pese al plan libertario impulsado por Javier Milei que combinó una fuerte devaluación al inicio de la gestión, seguida de un ajuste en el gasto público, el Índice de Precios al Consumidor que mide el INDEC aún está lejos de tender a 0 como pronosticó el Presidente de la Nación que ocurriría en 2025.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/STATISTIK_AT/status/2067163005117239611&partner=&hide_thread=false Wie in der Schnellschätzung Anfang Juni erwartet, ist die #Inflation in Österreich im Mai auf 3,7 % gestiegen. Treibstoffe und Heizöl verteuerten sich weniger kräftig als zuletzt, steuerten aber immer noch einen Prozentpunkt zur Inflation bei.

https://t.co/HgGKrVfPxt pic.twitter.com/4HsvYY0uNi — Statistik Austria (@STATISTIK_AT) June 17, 2026

Pobreza y empleo

Otro aspecto en el que Austria aventaja a la Argentina es en la capacidad de generar empleo. En épocas de fuertes cambios por la irrupción de nuevas tecnologías y de herramientas como la Inteligencia Artificial, que amenaza con modificar la matriz laboral a escala global, la economía austríaca cuenta con una tasa de desempleo del 7,1%. Argentina, en cambio, sufre los recortes y la apertura comercial de Milei: en dos años cerraron 26 mil empresas y se perdieron 290.000 empleos. La tasa de desocupación saltó del 5,3% en 2023 al 7,9%.

Pese a la caída del empleo y a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios en los últimos años, la pobreza durante la era Milei bajó al 28,2%. La Canasta Básica Total que mide el nivel mínimo de ingresos para no ser considerada pobre se ubicó en $1.498.741,40 en mayo, según INDEC. Sumado al nivel de indigencia -6,3%-, el número de personas que se ubican por debajo del umbral de ingresos mínimos para vivir ronda el 34,5%.

En Austria, a diferencia de la Argentina, la medición no se queda en el plano monetario sino que es de carácter multidimensional. Para definir el umbral de pobreza la estadística toma como base el nivel de ingresos, que debe ubicarse por encima de los 1.827 euros (60% del salario promedio), pero también tiene en la cantidad de horas trabajadas de la persona en el último año y otros 13 factores fundamentales.

Los indicadores, definidos por la UE en la tasa AROPE (At Risk of Poverty or social Exclusion), abarcan desde pagar el alquiler, comer carne cada dos días, que la vivienda este climatizada hasta tomarse vacaciones, tener un auto y acceso a internet. También se evalúa si la persona puede cambiar los muebles, renovar la ropa y si cuenta con dos pares de zapatillas; si puede hacer frente a gastos imprevistos y gastar en ocio, en actividades sociales y en salidas con amigos o familiares una vez al mes.

La persona debe cumplir con siete de los trece puntos para no estar dentro del umbral que mide tanto la UE como la oficina austríaca. De acuerdo al último relevamiento de Statistik Austria, en mayo afectó al 21,5%: el 18,6% está en riesgo de pobreza y 2,9% vive bajo condiciones materiales severas.

policia austria Bundespolizei, la policía federal de Austria.

Homicidio y seguridad

Los datos favorecen a los austríacos también en el plano de la seguridad. Con una tasa de homicidios de entre 0,8 y 1 por cada 100.000 habitantes, los europeos están entre los países menos inseguros del mundo. Además, el Índice de Paz Global (Global Peace Index) ubica al país en el sexto lugar del ranking global que encabeza Islandia. Por encima aparecen Nueva Zelanda, Suiza, Eslovenia e Irlanda.

El Índice de Paz elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz abarca 163 países, que representan el 99,7 % de la población mundial. Utiliza 23 indicadores de organismos oficiales para medir el estado de paz en tres ámbitos: el nivel de seguridad social, la magnitud de los conflictos internos e internacionales en curso y el grado de militarización.

Argentina, con una tasa de 3,6, tiene una de las tasas de asesinatos más baja de la región. En 2025 registró una caída del 7,3% a nivel nacional y alcanzó su mejor cifra desde que se lleva un relevamiento estadístico. En cuanto al IPG, se encuentra en el puesto 72, por encima de EEUU. Uruguay (43), Chile (52) y Paraguay (64) son los países de la región que aparecen por encima.

Índice de Desarrollo Humano

La diferencia en recursos y riqueza, sumado a la brecha en otros aspectos como la pobreza, refleja el nivel de progreso de Austria. Argentina no se queda atrás, pese a la inestabilidad económica. Según el Informe sobre Desarrollo Humano 2025 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que evalúa nivel de ingresos, esperanza de vida y escolarización, ambos países tienen un grado muy alto de desarrollo humano.

Los europeos ocupan el puesto 22 del indicador de Naciones Unidas con un IDH de 0,92: cuenta con ingresos “muy altos”, con un salario neto mensual de 2.700 euros, y con elevadas cifras de esperanza de vida (82 años) y escolarización (12,5 años de 16,9 previstos).

Argentina se posiciona en el escalafón 47 (0,86) con una expectativa de vida (77,4 años) por encima de la media regional (75,6) y un promedio de 11,2 años de escolaridad de 18,8 años previstos, cifras que no difieren por mucho del registro austríaco.

El ingreso promedio de los argentinos es de $1.068.540 (u$s770) según INDEC, una cifra que explica por qué un tercio de la población está bajo la línea de la pobreza. Del otro lado del océano, la combinación de salarios altos y baja inflación arroja una notoria disparidad en términos de poder adquisitivo en favor de los europeos.

La mortalidad infantil, otro de los factores que se tienen en cuenta a la hora de evaluar la calidad de vida de una sociedad, es tres veces mayor en el caso de Argentina (8,5 cada mil nacidos vivos) en comparación con los registros de Austria (3). El primero está por debajo del promedio sudamericano (16), mientras que los segundos se ubican en torno a la media europea.

desigualdad de genero La desigualdad de género, más presente en Austria que en Argentina. Gemini

Argentina, mejor en igualdad de género

El nivel de desarrollo y de progreso de un país también puede evaluarse en términos de igualdad de género, tanto a nivel salarial y de acceso al mercado laboral como también por la participación de las mujeres en espacios parlamentarios y de poder. Argentina, en ese caso, supera a Austria, pero aún tiene desafíos por delante.

Según el Indicador de Brecha de Género del Global Gender Gap Report 2025 elaborado por el Foro Económico Mundial, Argentina se ubica en el puesto 37 sobre 148 países gracias a un puntaje general de 0,762, donde 1 representa la paridad total.

En el ámbito educativo ocupa el primer lugar global tras haber alcanzado la igualdad en acceso al nivel primario, secundario y terciario y también en tasas de alfabetización. En el plano de la salud también obtuvo un puntaje destacado de 0.974 (posición 44°).

En contraste, participación económica y acceso al mercado laboral reflejan deficiencias claras (puntaje de 0,666 y una posición 93) debido a la persistente brecha en ingresos que subsiste frente a los varones y por la falta de representación de mujeres en cargos jerárquicos.

Austria se ubica en el puesto 56 del ranking con un puntaje de 0,735 tras una caída desde el 0,78 del 2021. Supera a la Argentina en términos de participación de las mujeres en el mercado laboral (0,711), pero está por debajo en educación (0,995) y en salud (0,968) a pesar de los buenos números.

La diferencia más amplia se da en empoderamiento político. El informe da cuenta de las dificultades que enfrentan las austríacas para acceder a cargos representativos y, aún más, como Jefas de Estado: apenas registra un puntaje de 0,268 que los ubica en el puesto 62 a nivel global. Brigitte Bierlein es la única mujer en llegar al cargo de canciller. Lo hizo de manera transitoria entre 2019 y 2020.

Si bien Argentina no se destaca por el empoderamiento político (0,409 y puesto 27), muestra mejores cifras que los europeos. El reporte destaca la presencia de mujeres en el Congreso (0,736 y puesto 17), la representación en gabinetes ministeriales y como jefas de Estado sigue siendo baja: 0,222. Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011 y 2011-2015) e Isabel Perón (1974-1976) son las únicas mujeres que accedieron a la presidencia en la historia de Argentina.