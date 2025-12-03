El empleo argentino no cae: lo están dejando caer

De acuerdo con el reciente informe del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL–IIEP), el nivel de empleo formal regresó al valor de octubre de 2022.

La Argentina volvió a mostrar números que duelen más por repetidos que por sorpresivos. El reciente informe del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL–IIEP) confirma lo que hace tiempo intuimos: el empleo asalariado formal no se está ajustando… se está desmoronando .

En agosto, el mercado laboral perdió 13.100 puestos formales; el sector privado aportó 10.600 de esas bajas, y el sector público otras 1.700. No es una corrección cíclica: es una tendencia. Cuatro meses consecutivos de caída en pleno 2025. Y desde 2023, el país no genera empleo neto. Lo replica cada pyme: “No puedo contratar”. Lo admite cada ciudadano: “No llego a fin de mes”. Cuando un país no suma trabajo privado, el futuro deja de ser un horizonte y se vuelve un suspenso.

Según EDIL, el nivel de empleo formal regresó al valor de octubre de 2022 . Tres años perdidos. Lo que en cualquier economía saludable sería un llamado de atención, acá pasa por costumbre. Porque el problema no es un mal dato: es la repetición. La Argentina vive en una especie de “loop laboral”: crea un puñado de empleos con la mano izquierda y los pierde con la derecha.

El salario mínimo cayó 35% en términos reales desde noviembre de 2023 . Los salarios del sector privado bajan. Los del sector público cayeron 14% en el mismo período. Por donde lo mires, el trabajador argentino está siendo obligado a financiar el ajuste. Cuando el salario real cae y el empleo no sube, lo que se ajusta no es el gasto: se ajusta la vida.

La industria perdió 47 mil empleos desde 2023 . La construcción destruyó 94 mil empleos desde su pico. Son los dos sectores que adelantan el clima económico. Si industria y construcción se achican, la economía deja de ser proyecto y vuelve a ser supervivencia.

El flujo laboral también se deteriora. Las renuncias explican el 48% de las bajas. Y las tasas de salida superan a las tasas de entrada casi todo el año. Cuando se renuncia más de lo que se contrata, el mensaje es simple: los trabajadores no abandonan puestos; abandonan certezas.

En 16 provincias cayó el empleo formal. Buenos Aires y CABA explicaron 84% de la caída total. El país no solo tiene menos empleo: tiene menos aire. El trabajador argentino ya no teme perder su empleo. Teme no poder reemplazarlo Lo que hace falta no es un plan; es un orden.

Podemos discutir reformas, modernizaciones, incentivos. Pero antes de cualquier ingeniería laboral, hace falta algo elemental: institucionalidad. Un país que no baja impuestos al trabajo, que no simplifica el alta laboral, que no da previsibilidad jurídica, es un país que invita a la informalidad. No hay magia: Sin reglas estables, no se contrata; sin crédito accesible, no se invierte; sin seguridad jurídica, no se planifica. Y sin planificación, no hay empleo que sobreviva y país que aguante.

El empleo argentino no cae porque sí. Cae porque nadie lo sostiene. Cae porque la política sigue discutiendo slogans y no instituciones. Cae porque las empresas trabajan con miedo y los trabajadores viven con angustia. Cae porque la productividad quedó atrapada entre la inflación y la incertidumbre. Pero especialmente cae porque la Argentina dejó de creer en sí misma como nación productiva. No necesitamos discursos nuevos; necesitamos reglas viejas: trabajo formal, esfuerzo, estabilidad, seguridad jurídica, previsibilidad. El empleo no va a volver mientras el país siga celebrando el parche y temiendo al cambio.

Y aunque duela escribirlo, lo digo como abogado especialista en trabajo y en empleo, de hace mas de 15 años, y como alguien que recorre fábricas, oficinas y comercios todos los días: el empleo no cae, lo están dejando morir.