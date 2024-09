Arturo Vidal apuntó contra Marcos Acuña y Franco Armani mediante un polémico posteo de Instagram

El futbolista chileno compartió un provocador video, luego de irse haciéndole gestos a la hinchada de River el pasado martes en el Monumental. Las críticas del mundo riverplatense no se demoraron.

Pero este último no renunció a sus declaraciones, y compartió un video este jueves por la noche con la canción "Nadie sabe" de Bad Bunny sonando de fondo, la cual en un momento en el que dice la frase "dime quien es mejor", momento que coincide con la aparición en imagen de Franco Armani, el arquero de River.

Luego pueden verse algunos idas y vuelta con Acuña, con los subtítulos afirmando: "Es verdad, no soy Acuña, ni Aránguiz. Yo soy la estrella más grande en el mundo entero". Así, a pesar de que la letra dice otra cosa, el "Rey Arturo" apunta contra el lateral argentino campeón del mundo y contra el jugador de las U de Chile, clásico rival de Colo-Colo.

Pero la provocación no termina ahí, ya que también decidió cuestionar al técnico de su selección, Ricardo Gareca. En otro momento del posteo, exclama: "Gareca, no me llames, estoy devolviendo al Cacique a la gloria”.

No es el primer intento de provocar a pesar de haber sido derrotado, ya que apenas concluido el partido contra el millonario, Vidal aseguró:"¿Vieron como los metimos atrás? Haciendo tiempo desde el primer minuto el arquero que es campeón del mundo".