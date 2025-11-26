Cuartos de final del Torneo Clausura 2025: cruces, días y horarios + Seguir en









La Liga Profesional de Fútbol confirmó el cronograma de enfrentamientos de los cuartos de final. Conocé cuándo jugará tu equipo.

Cuartos de final del Torneo Clausura 2025: cruces, días y horarios

El Torneo Clausura 2025, el certamen de la Liga Profesional del que surgirá el segundo campeón del año en el fútbol argentino, avanza a paso firme y así quedaron los cruces de cuartos de final tras los octavos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La serie de cuartos de final, al igual que las semifinales, se desarrollarán a partido único en el estadio del equipo que quedó mejor ubicado en la fase de grupos. En caso de igualdad en los 90 minutos, los partidos tendrán un suplementario de 30 minutos. Si la paridad persiste, el boleto a semifinales se definirá desde el punto de penal.

En este contexto, Boca recibirá el domingo a Argentinos Juniors en la Bombonera, Central Córdoba será anfitrión el sábado en Santiago del Estero ante Estudiantes de La Plata y Barracas Central recibirá en su estadio a Gimnasia La Plata.

En tanto, Racing, que eliminó a River, espera por conocer su rival: Lanús o Tigre. Depende quien gane entre ellos, jugará en un estadio u otro.

Torneo Clausura: así se juegan los cuartos de final Sábado 29 de noviembre Central Córdoba vs. Estudiantes | Horario: 21:30 Domingo 30 de noviembre Boca vs. Argentinos Juniors | Horario: 18:30 Lunes 1 de diciembre Barracas Central vs. Gimnasia | Horario: 17:00

Racing vs. Lanús/ Tigre | Horario: 21:30 El cuadro final del Torneo Clausura 2025: image