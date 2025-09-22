Mariano Grondona atraviesa un momento "muy delicado" de salud







La esposa del periodista contó que su marido, de 92 años, atraviesa un momento difícil tras un ACV y permanece bajo cuidados en su casa.

Mariano Grondona atraviesa un delicado momento de salud, según contó su esposa

En medio de un móvil por el robo a la casa de Pampita, apareció inesperadamente Elena Lynch, vecina de la modelo y esposa del periodista Mariano Grondona. que explicó que es "muy delicado" el estado de salud de su marido.



El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Cuando periodistas y camarógrafos se encontraban en Barrio Parque cubriendo él robo a de la casa de Pampita, apareció Elena Lynch. La inesperada aparición de la esposa de Mariano Grondona en los móviles de televisión, fue aprovechado por los reporteros para preguntar acerca de la salud de Grondona.

“Está muy delicado. Hace 13 años que está con un ACV. Tuvo la doble pulmonía, igual que el Papa, el mismo día, todo igual. Ahí está, pobre”, contó Elena, y agregó: "Está en casa porque mejor en casa que mal en el sanatorio. En el sanatorio peor porque todo el tiempo están trabajando en él. Está acá, está tranquilo y muy bien cuidado. Como dice el médico: ‘tu casa es un sanatorio’”, dijo. A pesar de la intención de dar el testimonio, se vio a Elena visiblemente triste por la salud de su marido, explicando que "Es bravo, es bravo" el momento que atraviesa con su pareja de 92 años.

Embed - La salud de Mariano Grondona: "Está delicado, tuvo una doble pulmonía como el Papa", contó su mujer

La huella en el periodismo de Mariano Grondona Mariano Grondona está casado desde 1956 con Elena Lynch, con quien conformó una familia de tres hijos, y es abuelo de nueve nietos. Además, forma parte de la Academia Nacional de Periodismo, institución en la que ocupa un cargo destacado dentro del ámbito profesional.

A lo largo de su trayectoria en los medios, tuvo una presencia constante en la radio, donde se integró a producciones como La Clave del Día y A la Vuelta en Radio Continental, así como Las Claves del Día y Pensando con Mariano Grondona en Radio La Red. También realizó múltiples colaboraciones en distintos espacios de ese medio. Embed - Mariano Grondona y Jorge Lanata conversando de sus lineamientos políticos En la televisión, fue el conductor de ciclos como Clases con Mariano Grondona y La Clave de Mariano Grondona, que reforzaron su lugar como una de las voces más influyentes en el periodismo político y de opinión del país. Su actividad también incluyó la escritura, donde dejó una obra prolífica. Entre sus publicaciones más reconocidas se encuentran Los pensadores de la libertad, Bajo el imperio de las ideas morales, La corrupción, La Argentina como vocación y Las condiciones culturales del desarrollo económico.

Temas ACV