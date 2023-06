Battaglia dejó de ser el entrenador de Huracán: "Me voy con mucha bronca"

"Me voy con mucha bronca" , expresó el DT que se fue sin haber podido ganar ningún partido entre competencia internacional y la Liga Profesional .

"Este es mi último partido al mando de Huracán. Hemos intentado hacer lo mejor para el equipo, para la institución. Lamentablemente el fútbol es de resultados. Para mí este fue el último partido al frente. No pudimos revertir la situación en cuanto a lo deportivo. Me voy con mucha bronca. Estos jugadores tienen un objetivo. Estoy convencido de que el cambio puede venir bien para sacar adelante todo lo que viene" , remarcó Battaglia en conferencia de prensa.

Desde su arribo el 9 de mayo, el ahora exentrenador no ganó ni un solo partido, con cinco derrotas y cuatro empates en los nueve partidos que estuvo en el banco de suplentes del equipo de Parque Patricios .

Este mal presente del club se profundizó con la dura eliminación de la Copa Sudamericana.

"El fútbol tiene estas cosas de resultados. Los cambios vienen bien a veces. Esperemos que lo puedan sacar adelante. Les deseo lo mejor. Las decisiones que tomo, las tomo convencido. El fútbol es resultado. No nos ha acompañado en este proceso. Me pone triste no haber colaborado en una recuperación en cuanto a la sumatoria de puntos", aseguró el DT.

Hace algunos días, tras empatar con Newell's por 1 a 1, Battaglia había declarado que iba a seguir en el cargo, y hasta recibió un gran respaldo del plantel con los futbolistas Fernando Tobio, Lucas Chaves, Federico Fattori, Santiago Hezze y Fernando Godoy, quienes se hicieron cargo de los malos resultados.