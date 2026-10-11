Belgrano golpeó en Avellaneda: venció a Racing y profundizó su crisis en el Torneo Clausura + Agregar ámbito en









El Pirata se impuso 2-0 en el Cilindro por la fecha 12 del campeonato, con goles de Lucas Zelarayán y Franco Vázquez. Con este resultado, quedó como escolta de Rosario Central en la Zona B, mientras que la Academia sigue en el puesto 13.

Belgrano golpeó en Avellaneda: venció a Racing y profundizó su crisis en el Torneo Clausura.

Belgrano venció 2-0 a Racing este domingo en el Cilindro de Avellaneda, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. Con goles de Lucas Zelarayán y Franco Vázquez, el equipo de Ricardo Zielinski se llevó tres puntos importantes y agravó el presente de la Academia.

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El Pirata golpeó en momentos clave del encuentro y encontró en Manuel Vicentini una pieza fundamental para sostener la ventaja. Racing generó situaciones para llegar al empate, pero careció de eficacia y terminó sin respuestas ante el segundo tanto visitante.

Con esta victoria, Belgrano llegó a los 22 puntos en la Zona B, donde quedó como escolta de Rosario Central, que suma la misma cantidad de unidades. Racing, en cambio, permanece en el puesto 13, con 11 puntos, y no logra salir de su mal momento.

Belgrano venció a Racing en el Cilindro El encuentro comenzó parejo, con aproximaciones de ambos equipos. Belgrano avisó a los cinco minutos con un remate desviado de Adrián Spörle y volvió a inquietar con un disparo de Adrián Sánchez que Facundo Cambeses logró contener. Racing respondió con intentos de Gastón Lodico y Gonzalo Escudero, pero Vicentini también estuvo atento para evitar la caída de su arco.

Con el correr de los minutos, el Pirata encontró espacios y empezó a acercarse con mayor peligro. Tras una serie de córners, Alexis Maldonado tuvo una oportunidad que terminó afuera y Zelarayán exigió a Cambeses con un remate. La apertura del marcador llegó a los 40 minutos del primer tiempo, cuando el Chino Zelarayán convirtió un golazo para poner el 1-0 y darle ventaja al equipo cordobés antes del descanso.

En el inicio del complemento, Racing buscó adelantarse y acumuló llegadas, aunque sin precisión en la definición. Conechny y Lodico probaron desde distintas posiciones, mientras que Vicentini respondió ante los intentos de la Academia y la defensa visitante se multiplicó para despejar los centros y sostener la diferencia. Belgrano también encontró espacios para lastimar de contra. A los 23 minutos, Emiliano Rigoni marcó el segundo tras una asistencia de Juan Velázquez, pero la intervención del VAR anuló el tanto y el Pirata continuó arriba por la mínima. El local intentó aprovechar la decisión para volver a meterse en partido, aunque no logró transformar sus aproximaciones en el empate. En el tramo final, Racing insistió con remates de Elías Torres y Adrián Martínez, pero volvió a encontrarse con Vicentini y con una defensa firme. Belgrano, por su parte, tuvo oportunidades para liquidarlo con Zelarayán, Lautaro Gutiérrez y Santiago Longo, hasta que llegó el golpe definitivo. A los 49 minutos del segundo tiempo, Franco Vázquez selló el 2-0, después de una asistencia de Zelarayán, y aseguró el triunfo del Pirata en Avellaneda. Racing no tuvo tiempo para reaccionar y se quedó con una nueva derrota, mientras que Belgrano alcanzó los 22 puntos y se mantiene en la pelea por los primeros puestos de la Zona B. Formaciones Racing: Facundo Cambeses, Ezequiel Cannavó, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Ulises Ortegoza, Leonel Pérez, Gastón Lodico; Lautaro Díaz, Adrián Martínez, Tomás Conechny. DT: Sebastián Romero. Belgrano: Manuel Vicentini; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Franco Vázquez, Adrián Sánchez, Emiliano Rigoni; Lucas Zelarayán; Ramiro Hernándes, Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

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