Bomba en el mercado de pases: Santiago Ascacibar será refuerzo de Boca tras un acuerdo con Estudiantes

Boca logró un acuerdo con Estudiantes de La Plata para comprar el pase de su capitán y quedarse con los servicios del mediocampista todoterreno del último campeón del fútbol argentino. A su vez, incluyó la cesión de uno de sus jugadores al "Pincha".

Santiago Ascacibar será el segundo refuerzo de Boca en el mercado de pases. Luego de breves negociaciones, pero que se resolvieron rápido ante la insistencia y ferviente deseo de incorporar al mediocampista luego de la lesión de Rodrigo Battaglia, la dirigencia "xeneize" llegó a un acuerdo con Estudiantes de La Plata y este mismo martes el jugador se hará la revisión médica.

El volante de 28 años dejará Estudiantes luego de dos ciclos en los que disputó 196 partidos, con 18 tantos, 14 asistencias y cinco títulos, además de ser el capitán y referente del equipo.

En las próximas horas se haría la revisión médica y luego se pondrá a disposición de Claudio Úbeda, DT de Boca. Lo que aún no está confirmado es si tendrá su debut con la camiseta del "Xeneize" este mismo miércoles nada menos que ante Estudiantes, por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026.

Brian Aguirre pasa a Estudiantes de La Plata como parte del acuerdo Además de la venta de Ascacibar, se confirmó el pase de Brian Aguirre a La Plata. El extremo llegará a préstamo al "Pincha", en una operación conectada con el arribo del volante al club de la Ribera.

La cesión del futbolista con pasado en Newell’s será por 12 meses, en una operación poco costosa para Estudiantes, ya que Boca se hará cargo de su salario. No sólo eso, sino que también el club platense cobrará un porcentaje de una futura venta si el "Xeneize" lo vende en el futuro.