Habló Ángel Romero, el primer refuerzo de Boca: "Me sorprendió el llamado de Riquelme"

Esta mañana, Boca confirmó a su primer refuerzo del actual mercado en las redes sociales. Se trata de Ángel Romero, quien ya se realizó la revisión médica y se refirió al llamado del presidente del club.

Ángel Romero es el primer refuerzo de Boca en este mercado de pases. Así lo confirmó el club a través de sus canales oficiales este lunes. El delantero paraguayo arribó al país y fue directo a realizarse la revisión médica tras haber quedado libre del Corinthians de Brasil.

"Me sorprendió el llamado de Riquelme", confesó Romero al llegar al país. "Es un desafío que estaba buscando", agregó sobre su llegada.

Sobre su actualidad, el exjugador de San Lorenzo detalló: "La presión que tiene Boca es máxima. Siempre hay que dar el 100%. Quiero ponerme bien físicamente. Estuve casi un mes parado después de la Copa de Brasil. La idea es ponerme a punto y tratar de estar a la altura de Boca que es un equipo que siempre tiene desafíos y pelea grandes cosas".

En tanto, Romero se refirió a su nuevo equipo: "Estuve mirando el partido (el triunfo por 1 a 0 ante Riestra) y tienen buen equipo y buen grupo. El apoyo de la hinchada siempre está y será un placer poder pisar La Bombonera. Voy para ayudar al equipo, con muchas ganas de poder estar con ellos y demostrar mi trabajo".

Durante la temporada 2025 en Brasil, Romero marcó cinco goles y entregó tres asistencias en 74 juegos.