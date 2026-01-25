Claudio Úbeda confirmó que una figura de Boca deberá operarse: "Es una baja importante" + Seguir en









El DT del Xeneize confirmó que Rodrigo Battaglia deberá pasar por el quirófano y estará varios meses fuera de las canchas. Además, dio detalles sobre las lesiones de Edinson Cavani, Milton Giménez y Carlos Palacios, y habló del mercado de pases.

Claudio Úbeda conifrmó una baja muy sensible para Boca.

El entrenador de Boca, Claudio Úbeda, confirmó que Rodrigo Battaglia deberá ser intervenido quirúrgicamente de su lesión y quedará descartado de varios partidos del semestre. La noticia fue confirmada en conferencia de prensa luego del triunfo 1-0 ante Deportivo Riestra, por la primera fecha del torneo Apertura 2026.

"Lo de Rodrigo es quirúrgico, así que sabemos que es una baja importante, no sólo por lo que nos puede dar futbolísticamente sino también por su personalidad y su forma de ser dentro del grupo. Ayuda muchísimo y eso lo vamos a sentir". El mediocampista, de 34 años, sufrió una tendinopatía insercional del tendón de Aquiles derecho durante la pretemporada y su recuperación demandará entre seis y ocho meses.

Rodrigo Battaglia.jpg Rodrigo Battaglia deberá ser intervenido quirúrgicamente. Úbeda también brindó precisiones sobre el estado físico del resto de los futbolistas que se encuentran en proceso de rehabilitación. "Los demás están en etapa de recuperación, tanto Edi (Cavani), como Milton (Giménez) y Carlos (Palacios). Cada cual en etapas distintas. Esperemos que se puedan recuperar lo más rápido posible para contar con todos y que la tenga difícil yo para saber a quién elegir". En ese sentido, detalló que el uruguayo padece una lumbalgia, el exBanfield una pubalgia y el chileno una sinovitis en la rodilla derecha.

Úbeda habló del mercado y elogió a Ascacibar como posible refuerzo En otro tramo de la conferencia, el DT se refirió a las gestiones que encabeza la dirigencia liderada por Juan Román Riquelme para sumar refuerzos. "El club está terminando de trabajar en estas cosas y nosotros esperamos que se pueda resolver en estas 48 o 72 horas".

En ese contexto, destacó al mediocampista de Estudiantes de La Plata, Santiago Ascacibar, uno de los nombres que suenan para reforzar el plantel. "Es un jugador que tiene jerarquía y personalidad. Si le toca vestir la camiseta de Boca, sabe que puede llegar y hacerlo bien para sumar en un grupo de jugadores que compiten en alta competencia como cualquiera".

Por último, Úbeda remarcó la competencia interna que implica cada incorporación. "Como cada vez que viene una incorporación, nadie tiene asegurado su lugar y tiene que pelearlo junto con el resto del plantel".