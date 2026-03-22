Boca venció 2 a 0 a Instituto y volvió a ganar en La Bombonera + Seguir en









El Xeneize volvió al triunfo de local y dejó una buena imagen colectiva ante su gente. Los goles los convirtieron el juvenil Tomás Aranda y Adam Bareiro.

Boca venció 2 a 0 a Instituto y volvió a ganar en La Bombonera.

Boca derrotó 2-0 a Instituto de Córdoba en La Bombonera por el partido correspondiente a la fecha 12 del Torneo Apertura 2026. El Xeneize volvió al triunfo de local y dejó una buena imagen colectiva ante su gente.

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El primer tiempo mostró a Boca dominante en la posesión, pero sin profundidad ni eficacia en el área rival. Instituto, dirigido por Diego Flores, apostó por el contragolpe y generó peligro aprovechando errores defensivos del local, aunque no logró concretar.

El partido se abrió apenas iniciado el complemento. A los 5 minutos, el juvenil Tomás Aranda, de 18 años, firmó su primer gol con la camiseta de Boca con una gran definición para el 1-0 en La Bombonera. Poco después, a los 11, Adam Bareiro amplió la ventaja y le dio al equipo de Claudio Úbeda la calma necesaria para controlar el desarrollo.

Instituto logró descontar, pero el gol fue anulado por fuera de juego tras revisión del VAR. Sobre el cierre, Boca perdió por lesión a su arquero Agustín Marchesín, quien fue reemplazado por Leandro Brey

Con la victoria, Boca llegó a 17 puntos y se acomodó en el sexto puesto de la Zona A, metido en la pelea por avanzar de fase. En cambio, Instituto quedó 12° con 11 unidades y sigue sin encontrar regularidad.

En la próxima jornada, el Xeneize visitará a Talleres de Córdoba, mientras que Instituto será local ante Defensa y Justicia con la intención de recuperarse. Embed - DEBUT GOLEADOR PARA EL PIBE ARANDA Y DESAHOGO TRIUNFAL DE BOCA | Boca 2-0 Instituto | RESUMEN Formaciones de Boca e Instituto por el Torneo Apertura Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda. Instituto: Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Agustín Massaccesi, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Diego Sosa; Gastón Lodico, Gustavo Abregú, Alex Luna; Franco Jara y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores. TV : ESPN Premium. Árbitro : Leandro Rey Hilfer. Estadio : La Bombonera.

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