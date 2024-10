Boca y una ausencia inesperada para jugar contra Argentinos

Sin embargo, quien ya supo dirigir al club en varias ocasiones de interinato, no tuvo la mejor noticia en la última práctica previa al partido. El mediocampista Agustín Martegani llegó al entrenamiento en Ezeiza con fiebre bastante alta , por lo que fue separado del plantel y está en duda para el domingo.

Al revisarlo, los médicos recomendaron que el volante de 24 años que volviera a su casa y haga reposo. Si bien su titularidad no estaba para nada asegurada , es una baja que le sacaría recambio al equipo, en un contexto en el que los jugadores disponibles no le sobran.

Martegani Boca.jpg Agustín Martegani no se entrenó con el plantel de Boca. Foto: MDZ

Dado que el encuentro entre Boca y el club de La Paternal es el domingo por la noche, no sobra mucho tiempo. Esto indicaría que el ex San Lorenzo parece estar más afuera que adentro, lo cual le quitaría otra opción a un banco de suplentes que ya no cuenta con jugadores como Cristian Medina o Marcos Rojo por lesión.