Benedetto: "River mereció el título de la Libertadores"

"En ese partido River hizo un par de cambios que nosotros no supimos controlar (el ingreso del colombiano Juan Fernando Quintero en el segundo tiempo fue clave en el desarrollo)", destacó.

"En el segundo tiempo fue cuando se nos escapó la final de la Libertadores. Por eso digo que River fue merecedor dentro de la cancha por lo que hizo en el Bernabéu y entonces fue un justo campeón", reconoció.

El goleador argentino reiteró posteriormente su deseo de retirarse con la camiseta de Boca Juniors, club del que es fanático, pero aclaró que "todavía no es el momento" de pegar la vuelta.

Desde Marsella, Francia, en el día de su cumpleaños número 30, el futbolista de Olympique le aseguró a TyC Sports que no quiere un retorno "en un momento malo" sino, por el contrario, en un nivel que le permita "seguir logrando los objetivos" que se propongan.

Benedetto se marchó del club de La Ribera en septiembre del año pasado como otros tantos de la camada que perdió la final de la Copa Libertadores 2018 ante River Plate en Madrid. "Estaba acostumbrado al mundo Boca, me encantaba, estaba feliz, más allá de todos los quilombos. El mundo Boca siempre me cayó muy bien", aseguró.

El "Pipa", ganador de tres títulos locales con el "Xeneize", asumió que "no es el momento" indicado para regresar al club pero insistió en que una segunda etapa en Boca es "el deseo" para el final de su carrera. "Tiene que aceptarlo el técnico y los dirigentes que estén en ese momento", concluyó.

El retiro

Benedetto exteriorizó su deseo de regresar a Boca para finalizar su carrera futbolística, aunque señaló que "ahora no es el momento" de volver a vestir la camiseta del "Xeneize".

El goleador, que jugó en el conjunto de la Ribera entre 2016 y 2019, agregó: "Ahora no es el momento, aunque sí quiero volver porque quiero retirarme con la camiseta de Boca".

"Me encantaría volver para seguir logrando los objetivos que nos propongamos, no quiero que sea en un momento malo. Tiene que aceptar el técnico y los dirigentes que estén en su momento. Es el deseo, no es el momento ahora pero obviamente que quiero", expresó.