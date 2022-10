El polémico comentario de Ruggeri por los incidentes en La Plata

"Me intriga que me expliquen, para qué hicieron semejante estadio en La Plata, ¿no está preparada la gente para tremendo estadio que hay, para que se juegue un partido de estas características?", preguntó Ruggeri, en referencia al Único. Y planteó: "¿Cuántos entran en el Bosque, 30 mil? ¿Y en el Único, 50 mil? Chau...", expresó el ex defensor.

El conductor Mariano Closs, en ese momento, intentó explicarle a Ruggeri que lo que pasó en el Bosque no tuvo que ver con el escenario sino "con las decisiones de la gente de seguridad y la policía".

A ello, Ruggeri replicó: "De todas maneras, si se jugaba en el otro estadio era distinto. Y no me vengan a dar vueltas".

Ante ello, el periodista Leo Gabes recordó el crimen de Javier Jerez, en 2013, un hincha de Lanús que murió como consecuencia de un balazo de goma que impactó en su pecho en ocasión del partido en que el Grana visitaba a Estudiantes de La Plata, en el Estadio Único.

Aquel episodio además decretó el final de los hinchas visitantes en el fútbol argentino. "Cuando quieran que ocurra, ocurre", afirmó Gabes, apuntando a la organización y los controles.

"¿Estamos preparados para organizar semejante evento? La semana que viene seguimos para adelante y esa familia que perdió a ese hombre, ya está, se terminó. Nosotros no nos acordamos más, ¿cuánta gente murió adentro de una cancha? Ahora yo digo, hagan las cosas lo más simple posible, como ir a un estadio más grande", expresó el Cabezón, con su particular estilo.