Marcos Rojo, feliz: "Cumplimos el primer objetivo"

"Es momento de festejar ahora con los compañeros, con las familias. Esto es para ellos que nos bancaron siempre", comentó al finalizar el encuentro en que su equipo venció por 3 a 0 Tigre.

En declaraciones al canal TNT Sports, el futbolista de 32 años destacó al rival en la final, asegurando que "son un gran equipo" y que además "realizaron un gran torneo".

"Sabíamos que se nos iban a venir, y ellos se nos vinieron, por suerte Frank (Fabra) destrabó el partido", expresó el defensor sobre el golazo del colombiano que sirvió para el 2-0 parcial.

Por último, ante la consulta de su tanto (fue el que abrió el marcador), Marcos Rojo lamentó no haberlo festejado de forma efusiva: "Mi gol no lo pude festejar bien porque no llegue a ver si entró o no entró la pelota, pero fue una alegría inmensa".

Boca sumó su 72ª estrella

Boca Juniors. al vencer a Tigre por 3 a 0 en la final de la Copa de la Liga Profesional y lograr esta tarde en el estadio Mario Alberto Kempes el torneo local, consiguió el 72do. título oficial de su historia, que abarca la era amateur y profesional.

De esta manera el club fundado el 3 de abril de 1905 a la vera del Riachuelo es el más ganador de la Argentina y supera a River, su más inmediato perseguidor, que tiene 69 consagraciones.

Los "xeneizes" tienen 50 logros en el fútbol local, divididos en 34 ligas y, con esta última, 16 Copas.

Mientras que en el plano internacional se consagró en 22 oportunidades, donde sobresalen sus 3 títulos Intercontinentales y sus 6 Copa Libertadores.