Boca recibe a Racing por la Copa Libertadores: horario, TV y formaciones

El entrenador de Racing aún no confirmó el equipo, pero según lo que probó en la semana se estima que no hará cambios y colocará a los mismos once que comenzaron jugando el encuentro de ida en Avellaneda.

Por su lado, Boca venció por 2 a 1 a Independiente como visitante en el torneo local y el técnico Miguel Ángel Russo no definió el conjunto que recibirá a Racing y cinco jugadores pelean por dos puestos.

Tres de ellos lucharán por estar en la zona de ataque Franco Soldano, Ramón Ábila y hasta Mauro Zárate, mientras que los otros dos buscarán permanecer en el mediocampo del once inicial: Sebastián Villa y Edwin Cardona. También hay chances de que Diego González ingrese por Nicolás Capaldo.

A tener en cuenta: el árbitro será el colombiano Wilmar Roldán, mientras que a cargo del VAR estará el argentino Patricio Loustau.

A que hora juegan Boca y Racing

21:30

Por donde Ver Boca-Racing

TV: ESPN2

Formaciones

Boca: Esteban Andrada; Leonardo Jara, Carlos Izquierdoz, Lisandro López, Frank Fabra; Jorman Campuzano, Nicolás Capaldo; Eduardo Salvio, Carlos Tevez, Sebastián Villa o Edwin Cardona; Franco Soldano o Ramón Ábila. DT: Miguel Ángel Russo.

Racing: Gabriel Arias; Fabricio Domínguez, Leonardo Sigali, Nery Domínguez, Alexis Soto, Eugenio Mena; Lorenzo Melgarejo, Leonel Miranda, Matías Rojas, Héctor Fértoli; Lisandro López. DT: Sebastián Beccacece.