Vignolo destrozó a los jugadores de Boca tras la eliminación: "Jugaron sin vida, sin alma, lamentable"

Marcando todos los defectos del equipo de Russo, al cual nunca se lo pudo ver metido en el partido, el periodista sentenció: "Lo de Boca fue una actitud decepcionante, triste. La derrota de Boca fue desde el minuto cero, nunca entró en el partido. La actuación de Boca dio vergüenza".

El periodista liquidó a todos sin dar nombres, menos uno: "Solo el arquero zafó". Vignolo aseguró que el equipo "no se rebeló". Y en ese sentido sí atendió a Fabra, expulsado por un alevoso pisotón: "Enojarse no es lo de Fabra... ¡No te importa nada! ¡Fabra estaba en otra! Entiendo que no va a volver a jugar en la Primera de Boca".

También hubo un párrafo para Russo, el DT que parecía la solución para cortar la larga racha sin títulos internacionales. "Fueron raros los cambios", cuestionó. Y tiró: "La gente de Boca se replantea hasta el entrenador".