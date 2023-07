Bomba en el mercado de pases: Racing repatría a Quintero

Quintero será el enlace que había pedido Gago desde el comienzo del mercado de pases, luego de la marcha atrás de San Lorenzo en su decisión de vender la mitad del pase de Agustín Martegani a la "Academia" como habían acordado de palabra entre ambas dirigencias.

De esta manera, Racing vuelve a dar un fuerte golpe en un mercado de pases en el que ya incorporó al delantero Roger Martínez, además del mediocampista Agustín Almendra y del lateral uruguayo Gastón Martirena.

Quintero tendrá la posibilidad de disputar la Copa Libertadores con el elenco de Avellaneda, dado que Racing se medirá este jueves con Atlético Nacional de Medellín por la ida de los octavos de final del certamen continental.

No obstante, la incógnita pasa por el estado físico en el que llegará uno de los héroes de River en la final ante Boca en la ciudad española de Madrid, ya que en su paso por Junior disputó solo siete partidos y convirtió un gol en el primer semestre de 2023.

"Nos anunció que no quiere seguir en Junior. No ha dado muchas explicaciones, pero hubo un inconveniente grande y vamos a seguir conversando para saber qué está pensando. Dijo que no está bien y que no está cómodo. El técnico (Hernán Darío Gómez) también está sorprendido, no sé si hubo un entrenamiento y no lo pusieron como titular y se molestó... Esperemos que lo podamos resolver porque queremos que cumpla su vínculo hasta fin de año", explicó Fuad Char, accionista de Junior, al referirse a la partida de Quintero del club.