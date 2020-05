Calderón contra Codesal: "Sé honesto por favor"

"Codesal, sé honesto por favor", escribió Calderón en su cuenta personal de Instagram acompañado de un vídeo en el que se aprecia la falta cometida en su contra por el jugador alemán Lothar Matthäus, a los 33 minutos de la segunda etapa.

El exjugador de Racing Club e independiente, entre otros clubes, además describió la jugada de la que él mismo fue protagonista al haber recibido la falta dentro del área del seleccionado germano.

"A los 78 minutos, cuando el partido estaba 0-0, Matthäus me hizo un penal clarísimo. Me arrastró el pie y caí en el área", detalló el ex delantero chubutense.

"El árbitro mexicano Edgardo Codesal, por supuesto, no lo cobró", se descargó el campeón del mundo juvenil con Argentina en 1979.

"Le pido a Codesal que sea honesto y, por lo menos, que acepte que se equivocó y que la quitó a la Argentina la chance de ser campeón del mundo en Italia 90", cerró Calderón.

El seleccionado argentino, liderado por Diego Maradona, cayó por 1-0 con un gol de penal del defensor alemán Andreas Brehme, y así se quedó sin la posibilidad de obtener su tercera copa del mundo, tras las logradas en 1978 y 1986.

El conjunto dirigido por Carlos Bilardo había llegado a la definición con importantes bajas por lesiones y suspensiones. La más notable fue la del delantero Claudio Caniggia.