Carlos Alcaraz anunció que no jugará el Masters 1000 de Montecarlo

El español sufrió el viernes una dolencia en su antebrazo derecho y no pudo recuperarse para debutar mañana ante Felix Auger-Aliassime. Hoy viaja a Murcia y está en duda también su participación en el Barcelona Open Banc Sabadel, que comienza el lunes.

El español Carlos Alcaraz anunció que no jugará el Mster 1000 de Montecarlo debido a una lesión en su antebrazo derecho.

El español Carlos Alcaraz se bajó del Masters 1000 de Montecarlo al no recuperarse de las molestias en el antebrazo derecho (lesión en el pronador redondo) que arrastra desde el pasado viernes, día en el que realizó su primera sesión preparatoria en el Cuntry Club.

Alcaraz apareció vendado en los entrenamientos posteriores , que realizó a menor ritmo y cortando la pelota más que pegando, acompañado de su entrenador Juan Carlos Ferrero. La organización, para ganar tiempo, programó su debut con Felix Auger-Aliassime para mañana, pero el número tres mundial no se recuperó a tiempo y su lugar lo ocupará el primer 'lucky loser', que en este caso es el italiano Lorenzo Sonego .

El murciano, en un comunicado emitido a través de las redes sociales confirmó que no participará en las canchas del Principado.

“He estado trabajando en Montecarlo e intentando recuperarme hasta el último momento de una lesión en el pronador redondo del brazo derecho”, explicó el español, que debía debutar ante el canadiense Felix Auger-Aliassime en el primer ATP Masters 1000 de arcilla de la temporada. "¡Pero no ha sido posible y no podré jugar! Me hacía muchísima ilusión poder jugar. ¡Nos vemos el año que viene!