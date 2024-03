Causa de abuso sexual en Vélez: se filtraron los chats entre Sebastián Sosa y la víctima

El arquero de Vélez le señala a la joven periodista la importancia de que la tome, puesto que el jugador que presuntamente abusó de ella no había utilizado preservativo: "No está seguro de haberlo usado en todo momento" , indica Sosa .

Allí, la joven desliga de responsabilidad al arquero y denuncia lo ocurrido con los otros tres futbolistas: "Está bien, Seba, vos no hiciste nada. No te voy a hacer cargo de lo que no te corresponde (...) Lo odio, se fue a la mierda, eso no se le hace a ninguna mujer, nunca (...) Sé como soy, conozco mis límites y sé que ayer los puse y ni él ni el otro pararon".

image.png Los chats entre el arquero de Vélez y la denunciante. (Foto: TN)

Acto seguido, la joven oriunda de Tucumán detalla: "Estaba totalmente perdida, me levanté y me cayó sangre por los tobillos, tuve que ducharme", relató la denunciante de aquel 3 de marzo pasado en el Hotel Hilton, donde estuvo alojado el plantel de Vélez para su partido contra Atlético Tucumán.

Según la periodista de 24 años, Sosa la invitó al hotel y al llegar a la habitación, después del partido, se encontró con Cufré, Osorio y Florentín. Tras compartir unos tragos de cerveza o fernet con el grupo, la mujer se sintió mareada y entonces ocurrió el abuso sexual.

image.png Los chats entre el arquero de Vélez y la denunciante. (Foto: TN)

Qué dijo el abogado de Sebastián Sosa sobre su defendido

Ernesto Baaclini le dijo a TN que la acusación contra Sebastián Sosa es en calidad de “participación”, por lo que estaría enmarcado por el artículo 46 del Código Penal. Se entendería que habría “cooperado en la ejecución del hecho”.

Luego, en el canal tucumano El Ocho, Baaclini detalló: “La fiscal lo determina como una persona que ha participado en cooperación, pero no en relación con el hecho en el que se implica a los otros jugadores de Vélez. Mi defendido considera que él no ha realizado el acto, se cree inocente de este hecho y es lo que debemos probar”.