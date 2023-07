Cavani elogió a Boca y a Riquelme antes de su presentación

La emoción de Cavani por usar la camiseta número 10 de Boca

"Es una emoción agarrar un número que usaron jugadores históricos del club. Es lindo ponerme el número que se pusieron los ídolos del club. A mí el número no me va a impedir nada, no me va a hacer jugar más o menos. Pero es una responsabilidad cuidarla, defenderla y llevarla a lo más alto", destacó el goleador uruguayo.