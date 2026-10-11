Lionel Scaloni participó del Gran Fondo Buenos Aires junto a 3.500 ciclistas que recorrieron la Ciudad

La cuarta edición de la competencia reunió a ciclistas de distintas edades y niveles en dos circuitos de 46 y 129 kilómetros. El entrenador de la Selección argentina completó el recorrido más largo, que incluyó avenidas porteñas y autopistas.

Más de 3.500 ciclistas participaron de la cuarta edición del Gran Fondo Buenos Aires, una competencia de ciclismo de ruta que recorrió avenidas y autopistas de la Ciudad. Entre los participantes estuvo Lionel Scaloni , entrenador de la Selección argentina, quien completó el circuito de 129 kilómetros.

La prueba tuvo dos modalidades: el Gran Fondo, de 129 kilómetros, y el Medio Fondo, de 46 kilómetros. La largada y la llegada se realizaron en el Parque Sarmiento, en el barrio de Saavedra. Scaloni partió a las 6 de la mañana junto al primer pelotón y destacó la posibilidad de recorrer Buenos Aires sin tránsito vehicular.

“Es muy lindo pedalear por Buenos Aires, tenía que venir porque quería disfrutar de la Ciudad sin coche, y la verdad que estuvo muy bueno. Lo disfrutamos mucho”, afirmó el entrenador.

En la categoría de 46 kilómetros, Juan Cruz Saiz se quedó con el primer puesto tras completar el recorrido en 1 hora, 18 minutos y 36 segundos. En la prueba principal, de 129 kilómetros, el ganador fue Matías Cedeira, con un tiempo de 2 horas, 53 minutos y 29 segundos.

El circuito incluyó las avenidas General Paz, Cantilo, Lugones y 9 de Julio Sur, además del Paseo del Bajo y las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno. Durante el trayecto, los participantes pasaron por puntos emblemáticos de la Ciudad, como el estadio Monumental y el Obelisco.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, participó de la jornada y entregó las medallas a los ganadores en el Parque Sarmiento. “Preparamos y ordenamos la Ciudad para el Gran Fondo de Buenos Aires, un evento que está a la altura de las grandes competencias del mundo como Nueva York, Milán o San Remo”, sostuvo.

GCBA

Deporte, sustentabilidad y una iniciativa solidaria

La competencia también incorporó acciones vinculadas con el cuidado ambiental bajo la propuesta de “Carrera Verde”. Además, una parte de los fondos recaudados por las inscripciones será destinada, a través de Gran Fondo Asociación Civil, a la construcción de una pileta adaptada para niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que asisten a la colonia deportiva del Parque Sarmiento.

El secretario de Deportes de la Ciudad, Fabián “Chino” Turnes, también participó de la prueba. Según explicó, el evento forma parte de la estrategia porteña para impulsar la actividad deportiva y atraer competencias, en el marco de la designación de Buenos Aires como Capital Mundial del Deporte 2027.

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El Gran Fondo Buenos Aires fue declarado de Interés Deportivo por la Legislatura porteña, en reconocimiento a su contribución al desarrollo del deporte y el turismo, así como a sus iniciativas ambientales.

De la jornada participaron también el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny; el presidente de Gran Fondo Asociación Civil, Matías Gutiérrez Moyano; la co-creadora del Gran Fondo Argentina, Gabriela Castillo, y el exrugbier Hugo Porta.