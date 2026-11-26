Jordy Alemán agredió a Cristian Martínez después del empate entre Real Potosí y Always Ready. Los medios locales anticiparon posibles suspensiones de hasta tres años.

El árbitro Jordy Alemán quedó en el centro de la polémica tras golpear al arquero argentino Cristian Martínez en la final de la Copa Bolivia.

La final de la Copa Bolivia entre Real Potosí y Always Ready terminó con un episodio de violencia que opacó la consagración del campeón. Después del empate 0-0 en el estadio Víctor Agustín Ugarte, el árbitro Jordy Alemán golpeó al arquero argentino Cristian Martínez en medio de una discusión con los futbolistas del conjunto local.

El equipo de El Alto se quedó con el título gracias al triunfo por 3-1 conseguido en el partido de ida. La revancha se disputó el miércoles 25 de noviembre en Potosí, donde Real Potosí necesitaba revertir una diferencia de dos goles. Sin embargo, el resultado sin tantos confirmó la consagración de Always Ready y dio paso a un final cargado de tensión.

De acuerdo con las imágenes de la transmisión televisiva, varios futbolistas de Real Potosí se acercaron al cuerpo arbitral para cuestionar distintas decisiones del encuentro. En medio de los reclamos, Martínez quedó frente a frente con Alemán , quien reaccionó con un golpe que hizo caer al arquero sobre el césped.

La situación provocó la reacción inmediata de sus compañeros y de otros integrantes de la delegación local, que se acercaron para intervenir. El árbitro y sus asistentes debieron abandonar el campo de juego bajo custodia policial , mientras continuaban los empujones y las protestas de los futbolistas.

El arquero argentino reaccionó a la agresión con una frase que trascendió a través de medios bolivianos: “Que pegue más fuerte”.

Una vez ocurrido el episodio, trascendió la primera reacción del arquero argentino. Según publicó Unitel, Martínez respondió con una frase dirigida al árbitro: “Que pegue más fuerte” . El comentario se produjo mientras permanecía en el campo de juego y recibía asistencia de sus compañeros.

Por su parte, La Patria agregó que el futbolista, con pasado en Boca Unidos de Corrientes, Vélez Sarsfield de San Ramón, Atenas de Río Cuarto y Deportivo Rincón, entre otros equipos, había discutido e insultado previamente al juez antes de recibir el golpe.

Otro de los protagonistas de los reclamos fue Kevin Villegas, capitán de Real Potosí. El defensor cuestionó directamente la conducta del árbitro y manifestó su indignación por lo ocurrido: “El árbitro no le puede pegar al arquero, estamos de joda”, señaló, según consignó Unitel.

Las protestas también habían involucrado a los colombianos Kevin Villegas y Jeferson Rivas, quienes estuvieron entre los primeros jugadores del conjunto local en acercarse a la terna arbitral, de acuerdo con Eju TV.

Qué sanción podría recibir Jordy Alemán tras la agresión

El conflicto también quedó atravesado por algunas decisiones arbitrales que generaron malestar durante el partido. A los 68 minutos, Always Ready había convertido un gol que posteriormente fue anulado tras la intervención del sistema de videoarbitraje (VAR), por una infracción previa sobre Villegas.

Hasta el momento, la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) no comunicó una resolución oficial sobre la conducta de Alemán. Sin embargo, distintos medios locales anticiparon posibles consecuencias disciplinarias para el juez por haber agredido físicamente a un futbolista.

El medio Premium Sports señaló que el árbitro podría afrontar una suspensión de al menos un año. En tanto, La Patria planteó que la sanción podría extenderse de uno a tres años y que la Comisión de Árbitros de la FBF incluso podría evaluar su salida definitiva del referato.

La investigación deberá establecer las responsabilidades del juez y reconstruir las circunstancias del enfrentamiento posterior al pitazo final. Mientras tanto, Always Ready celebró su primer título de la Copa Bolivia, aunque la consagración quedó relegada por la agresión contra el arquero argentino y el operativo policial que debió escoltar a los árbitros hasta los vestuarios.