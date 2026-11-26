A menos de tres semanas de los comicios, apareció una bandera intimidatoria en Avellaneda. El extenista repudió el mensaje y recibió el respaldo de otros candidatos.

Gastón Gaudio recibió amenazas de muerte contra él y sus hijos a menos de tres semanas de las elecciones presidenciales de Independiente.

El candidato a presidente de Independiente Gastón Gaudio recibió amenazas de muerte contra él y sus hijos, luego de que apareciera una bandera intimidatoria en una de las principales avenidas de Avellaneda . El episodio ocurrió a menos de tres semanas de las elecciones del club, previstas para el 13 de diciembre, en las que competirán cinco listas.

El mensaje fue escrito con letras rojas y negras sobre un trapo blanco que llevaba el escudo del Rojo: “Gaudio, vamos a matar a vos y a tus hijos”, decía la bandera, que fue colgada sobre la avenida Mitre al 2000, a la vista de automovilistas y vecinos que circulaban por la zona.

La intimidación apareció apenas dos días después del cierre de la presentación de listas para los comicios. Hasta el momento, no trascendió quiénes fueron los responsables ni si el episodio derivó en una denuncia policial o judicial.

La bandera intimidatoria apareció sobre la avenida Mitre al 2000, en Avellaneda, con un mensaje dirigido al candidato y su familia.

Gaudio, campeón de Roland Garros en 2004 e hincha reconocido de Independiente, había anunciado a fines de septiembre su intención de competir por la presidencia de la institución. Tras la aparición de la bandera, expresó su rechazo a través de una publicación en su cuenta de X (antes Twitter).

“ Qué triste ver cómo el viejo Independiente vuelve una y otra vez. Cruzaron un límite. Hoy es un día de mierda para mí . En una campaña no vale todo. Pero por suerte, falta poco. Nosotros seguiremos trabajando por el Independiente que soñamos”, escribió el extenista.

Qué triste ver cómo el viejo Independiente vuelve una y otra vez. Cruzaron un límite. Hoy es un día de mierda para mí. En una campaña no vale todo. Pero por suerte, falta poco. Nosotros seguiremos trabajando por el Independiente que soñamos. — Gaston Gaudio (@gastongaudio) November 26, 2026

El respaldo de Luciano Nakis y la campaña electoral del Rojo

Uno de los primeros dirigentes en manifestarse fue Luciano Nakis, otro de los candidatos a presidente y actual prosecretario de la AFA. A través de sus redes sociales, repudió las amenazas y expresó su solidaridad con Gaudio y su familia.

“Con la vida y la familia no se jode. Como padre me revuelve el estómago ver algo así”, publicó. Luego, agregó: “Ni yo ni nadie de mi espacio va a permitir ninguna expresión de violencia. Mi solidaridad con Gastón y su familia”.

Las elecciones se realizarán el domingo 13 de diciembre, de 9 a 18, en la sede social ubicada sobre la avenida Mitre 470. Una de las particularidades de esta convocatoria es que el oficialismo no presentará una lista propia, lo que marcará el final del ciclo político iniciado en 2022 con Fabián Doman y continuado por Néstor Grindetti, tras la renuncia del periodista en abril de 2023.

Con la vida y la familia no se jode. Como padre me revuelve el estómago ver algo así. Ni yo ni nadie de mi espacio va a permitir ninguna expresión de violencia. Mi solidaridad con Gastón y su familia. — Luciano Nakis (@LucianoNakis) November 26, 2026

Quiénes son los cinco candidatos a presidente de Independiente

Gaudio encabeza la lista de Gente de Independiente, acompañado por Fabio Fernández y Lucas Brea como candidatos a vicepresidentes. Además, cuenta con el respaldo de Ricardo Enrique Bochini, máximo ídolo de la historia del club.

Por su parte, Nakis lidera Lista Roja, junto con Federico Di Pace y Daniel Bertoni, y tiene el apoyo de Sergio “Kun” Agüero. Otra de las propuestas es la del Movimiento Independiente Auténtico, encabezado por el periodista Enrique Sacco, con Sebastián Epelboim y Hugo Lombardi como compañeros de fórmula. A ese espacio se sumó Puro Sentimiento Rojo, la agrupación liderada por Fernando Montenegro.

Las dos listas restantes se incorporaron sobre el cierre del plazo de inscripción. Daniel González representa a Agrupación Independiente, el espacio que condujo el club hasta 2022 bajo la presidencia de Hugo Moyano, y está acompañado por Alejandro Imbelloni y Tomás Briganti. La quinta candidatura es la de Adrián Héctor Simón, de Auténticos Rojos, junto con Ariel Canteros y Diego Pérez Martínez.

En las elecciones de hace cuatro años participaron 15.966 socios, la cifra más alta registrada en la historia del club. Detrás quedaron los comicios de 2011, con 11.685 votantes; los de 1954, con 10.557; y los de 1990, con 10.002.