El presidente de la AFA se retiró del estadio de Kansas con lentes negros y la pelota oficial con la que Lionel Messi convirtió los tres goles ante Argelia. Las bromas al respecto.

Claudio Tapia se llevó la pelota del hat-trick de Lionel Messi ante Argelia: el video

Claudio “Chiqui” Tapia y Lionel Messi protagonizaron un curioso intercambio tras la victoria por 3 a 0 de la Selección Argentina en el debut en el Mundial 2026 frente a Argelia. Cuando el astro rosarino se acercó a hablar con la prensa, el presidente de la Asociación de Fútbol Argentina (AFA) pasó por detrás con la que parecía ser la pelota del hat-trick del capitán del combinado albiceleste.

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“No sé si es la pelota la que tiene el Chiqui” , expresó Lionel Messi ante un periodista en la zona mixta del Arrowhead Stadium , cuando se percató de que Tapia llevaba consigo la Trionda, luego del estreno del equipo dirigido por Scaloni, que empezó firme en el campeonato del mundo.

En el video puede verse al capitán argentino hacer sus declaraciones sin desatender quién pasaba detrás suyo. Al advertir que era Tapia quien caminaba en su dirección, el notero le preguntó: “Chiqui: ¿esa es la pelota de Leo?".

Con una sonrisa y con gafas de sol, el mandamás de la AFA evitó responder, pero le entregó a Messi la pelota que llevaba en sus manos. El delantero de Inter Miami la recibió y se detuvo a observarla, sin embargo, se la devolvió y Tapia continuó su camino.

“Esa es la pelota que tenía Marito [De Stéfano, utilero de la selección]. Capaz que sí, capaz que sea”, concluyó Messi.

Embed Así se retiró Chiqui Tapia del estadio de Kansas. pic.twitter.com/SjIMNtcTUY — TyC Sports (@TyCSports) June 17, 2026

El récord de Messi y el próximo partido de la Selección Argentina

Con sus tres goles ante Argelia, Messi lleva convertidos 16 goles en la historia de los Mundiales. Con esa cifra, el astro argentino alcanzó al alemán Miroslav Klose en la cima de la tabla de máximos goleadores históricos de las Copas del Mundo.

El próximo desafío que tendrán Messi y compañía será el día lunes 22, cuando la selección argentina enfrente a Austria desde las 14 horas en el Dallas Stadium por la segunda fecha del grupo J.