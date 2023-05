Comenzó la inscripción a los Juegos Bonaerenses 2023

torneos. Axel Kicillof presentó ayer en Quilmes la edición número 32 de los Juegos Bonaerenses, que reúne distintas disciplinas deportivas y culturales, y aseguró que las competencias son “un instrumento para la igualdad”. “Es conmovedor ver a los pibes y pibas que participan, es algo que no se van a olvidar nunca, y tiene que ver con generar condiciones y derechos de acceso al deporte, a la diversión, al disfrute”, dijo Kicillof junto a la vicegobernadora Verónica Magario, la intendenta Mayra Mendoza, y el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque.

Entre las principales novedades, la edición de este año tendrá la incorporación de la categoría de 6° grado escolar para Softball y Fútbol 7 mixto. Para la modalidad "Escolar abierta" no habrá límite de deportistas federados. Además, el Hockey pasa a ser de 11 para las categoría libre, y Seven para Copa Buenos Aires; el Rugby masculino será de 15 para libre y Seven para Copa Buenos Aires.